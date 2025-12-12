Memoria: el Golpe de Estado de 1955 y su violencia en Alta Gracia

Alta Gracia: el Centro Filatélico y Numismático renovó sus autoridades
Andrés Espíndola fue elegido presidente en la Asamblea General y la nueva comisión llevará adelante sus funciones durante el período 2026-2028.
Uno de los muros del Paseo del Virrey, donde antiguamente fue el Hotel Plaza, fue señalizado como punto de memoria y reflexiona acerca de los ataques sufridos en la ciudad durante el Golpe de Estado de 1955 que derrocó a al Gobierno democrático de Juan Domingo Perón.Locales12 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) El pasado miércoles en la ciudad, precisamente en el Paseo del Virrey, se realizó una actividad conmemorativa que recupera la memoria y alude a la reflexión de lo que fue el Golpe de Estado de 1955 que derrocó al Gobierno democrático de Juan Domingo Perón.
Allí, en uno de los muros de lo que antiguamente fue el Hotel Plaza se realizó la señalización de uno de los espacios que fue objeto de diversos ataques de la Dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”.
El acto contó con la presencia del Viceintendente Jorge de Napoli, autoridades municipales y vecinos de la ciudad que acompañaron esta iniciativa impulsada por la doctora Laura Valdemarca y el licenciado Luis Rosanova, dos ciudadanos que se dedicaron a la investigación y a la reconstrucción del rol que Alta Gracia jugó durante aquellos convulsos días de septiembre del 55.
En el encuentro, el viceintendente De Napoli agradeció el compromiso ciudadano con la preservación de la memoria y destacó la importancia de “seguir comprometiéndonos con los derechos y el respeto a las instituciones democráticas”.
Por otra parte, los impulsores de esta acción, Laura Valdemarca y Luis Rosanova, coincidieron en la relevancia de este hecho que busca rescatar una nueva “marca de memoria” e invitaron a seguir profundizando en la historia local y sus valiosas enseñanzas para el presente y el futuro.
Al finalizar se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa en alusión a la fecha y se invitó a la ciudadanía a conocer más sobre este período trascendental de la historia local y nacional, acercándose a la muestra alusiva que se encuentra abierta en el entrepiso del Cine Teatro Monumental Sierras durante todo el mes de diciembre.
