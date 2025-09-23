Consumo: cayeron las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas

Este martes, el Indec reportó una caída en las ventas superior a los dos puntos correspondiente a julio.

Nacionales23 de septiembre de 2025 Redacción SN
Changuito vacío consumo supermercado
Changuito vacío consumo supermercado

(SN; con información de NA) Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportó una importante caída en las ventas en supermercados superior a los dos puntos correspondiente a julio, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 0,8% en igual comparación.

En julio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes de los supermercados muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2024, y el acumulado enero-julio de 2025 presenta una variación creciente de 3,5% respecto a igual período de 2024.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada se registró una caída de 2,1% respecto al mes anterior. 
  
En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025 los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%.

En tanto, los mayoristas tuvieron una disminución de 6,3% en las ventas de julio, respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra además una caída del 0,8% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panadería”, con 25,7%; y “Almacén”, con 24,1%.

Te puede interesar
05ae5c3c07322bf1e97345095a4383ab

Garrahan y Universidades: Diputados y un contundente rechazo a los vetos de Milei

Redacción SN
Nacionales17 de septiembre de 2025

El pueblo habló y el Congreso respondió. Con más de dos tercios de los votos, la oposición impuso su mayoría y ratificó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, que ahora pasarán al Senado y podrían tratarse el próximo 2 de octubre. El duro revés expone la debilidad política del Gobierno y fractura su estrategia legislativa.

Lo más visto
javier-milei-viaje

Rumbo a EE.UU.: Milei en busca un nuevo endeudamiento

Redacción SN
Política22 de septiembre de 2025

El Presidente mantendrá encuentros con Donald Trump y participará en la Asamblea General de la ONU. El viaje se da en un contexto de expectativas sobre un posible financiamiento de parte del Tesoro estadounidense.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email