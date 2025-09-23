Consumo: cayeron las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas

Industria: agosto registró una caída superior a los tres puntos
Se trata de números interanuales, con una retracción que se graficó en la bajas ventas, caída de la producción y del empleo, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA).
Este martes, el Indec reportó una caída en las ventas superior a los dos puntos correspondiente a julio.
(SN; con información de NA) Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportó una importante caída en las ventas en supermercados superior a los dos puntos correspondiente a julio, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 0,8% en igual comparación.
En julio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes de los supermercados muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2024, y el acumulado enero-julio de 2025 presenta una variación creciente de 3,5% respecto a igual período de 2024.
En tanto, el índice de la serie desestacionalizada se registró una caída de 2,1% respecto al mes anterior.
En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025 los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%.
En tanto, los mayoristas tuvieron una disminución de 6,3% en las ventas de julio, respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.
En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra además una caída del 0,8% respecto al mes anterior.
En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panadería”, con 25,7%; y “Almacén”, con 24,1%.
