Tiempo en Alta Gracia: rigen alertas por vientos y tormentas en la ciudad

La ciudad arranca con viento fuerte y tormentas en puerta. El sábado y domingo prometen sol pleno y temperaturas agradables.

Sociedad26 de septiembre de 2025 SN
Clima 2025 Otoño Nublado (1)

SN; Alta Gracia—El clima de este viernes viene con aviso de alto voltaje: el día arrancó mayormente soleado, con unos 18 °C, pero la máxima trepará a 26 °C en medio de ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes advertencias por vientos y tormentas de variada intensidad, con posible caída de granizo y actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

El fin de semana, en cambio, traerá alivio y buen humor. El sábado se espera cielo despejado, mínima de 6 °C y máxima de 22 °C. El domingo subirá la temperatura con 27 °C de máxima y 8 °C de mínima, en una jornada a pleno sol ideal para actividades al aire libre.

Las autoridades recomiendan precaución durante la jornada de hoy: asegurar objetos que puedan volarse, evitar refugiarse bajo árboles y mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones.

