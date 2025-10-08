EDICTO: “IRIARTE JUAN PABLO Y OTRA C/SUCESORES DE LOZADA LLANES, SARA O EUFROSINA SARA (EXPTE N°: 13837102)EDICTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES08 de octubre de 2025 SN
La Sra Juez de 1 Inst. 1 Nom. C.C.Conc. y Flia. de Alta Gracia, Secretaría 2, en los autos caratulados “IRIARTE JUAN PABLO Y OTRA C/SUCESORES DE LOZADA LLANES, SARA O EUFROSINA SARA – USUCAPION – ORDINARIO (EXPTE N°: 13837102)” ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRACIA, 14/08/2025. … Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se describe como Lote A de la manzana 150, ubicado en calle Juan Nieto Nº 141 de la Ciudad de Alta Gracia y que afecta a la Matrícula 1513929, el que tramitará como juicio ORDINARIO. 1) Cítese y emplácese a los SUCESORES de la titular registral Sara o Eufrosina Sara Lozada Llanes, para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión para que comparezcan en la presente causa, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario autorizado del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la acción, debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, y diario autorizado del último domicilio del titular registral fallecido, por diez (10) veces dentro de un período de treinta (30) días. 3) Cítese y emplácese a los terceros interesados del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de Alta Gracia y colindantes Marcelo José Pelaez, María Dolores Guillermina Arijón, Liliana Rosa Barroni, Silvia Graciela Zapata, María Josefa Gallardo, Ángel Pascual Federico y actuales, a los fines que concurran a deducir oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la publicación de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) CPCC. Todo ello, sin perjuicio de la citación directa a los domicilios conocidos que surjan de las constancias de autos. … Fdo. GONZALEZ, María Gabriela PROSECRETARIA y VIGILANTI, Graciela María JUEZ. (Datos del inmueble: Nom. catastral 3106010101066019, Cuenta en Rentas 31-06-4406441-6).
EDICTO.- El Juzgado Federal N° 3 comunica que con fecha 27 de mayo de 2024, el Sr. “VARISTE, MOISE JUVENS
6693/2024 VARISTE, MOISE JUVENS s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA
CONCURSO PÚBLICO 08/25 – Decreto Nº 1.405/25
CONCURSO PÚBLICO 09/25 – Decreto Nº 1.406/25
"Alta coimera": Eduardo Kovalivker pagó el acto de Milei en el Movistar Arena
Se trata del empresario dueño de la droguería Suizo Argentina, implicado en el caso de coimas del Gobierno Nacional, precisamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, hecho que fue advertido por el ex director del área, Diego Spagnuolo, quien denunció el tres por ciento con el cual se quedaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Femicidio en Entre Ríos: encontraron el cuerpo de Daiana Mendieta
La joven de 22 años era buscada desde el pasado viernes. El domingo, la Policía había encontrado su auto estacionado y abandonado con las llaves puestas.
De narcos a estafadores: Cositorto aportó 32.500 dólares a la campaña Santilli
"Que no me niegue", dijo el fundador de Generación Zoe, quien insistió con detalles del vínculo, mientras el candidato de La Libertad Avanza lo desmiente enfáticamente.
Paro Nacional Docente: UEPC suma fuerzas a la jornada de lucha en todo el país
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba definió una caravana en Córdoba y adhirió al Paro Nacional anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación para el próximo martes 14 de octubre. El reclamo busca convocar a una paritaria nacional docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas.
Malagueño: secuestraron 15 motocicletas en un nuevo operativo policial
En el marco de este accionar policial pusieron en marcha Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), organismo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad.