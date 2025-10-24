EDICTO: “IRIARTE JUAN PABLO Y OTRA C/SUCESORES DE LOZADA LLANES, SARA O EUFROSINA SARA (EXPTE N°: 13837102)EDICTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES24 de octubre de 2025 SN
La Sra Juez de 1 Inst. 1 Nom. C.C.Conc. y Flia. de Alta Gracia, Secretaría 2, en los autos caratulados “IRIARTE JUAN PABLO Y OTRA C/SUCESORES DE LOZADA LLANES, SARA O EUFROSINA SARA – USUCAPION – ORDINARIO (EXPTE N°: 13837102)” ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRACIA, 14/08/2025. … Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se describe como Lote A de la manzana 150, ubicado en calle Juan Nieto Nº 141 de la Ciudad de Alta Gracia y que afecta a la Matrícula 1513929, el que tramitará como juicio ORDINARIO. 1) Cítese y emplácese a los SUCESORES de la titular registral Sara o Eufrosina Sara Lozada Llanes, para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión para que comparezcan en la presente causa, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario autorizado del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la acción, debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, y diario autorizado del último domicilio del titular registral fallecido, por diez (10) veces dentro de un período de treinta (30) días. 3) Cítese y emplácese a los terceros interesados del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de Alta Gracia y colindantes Marcelo José Pelaez, María Dolores Guillermina Arijón, Liliana Rosa Barroni, Silvia Graciela Zapata, María Josefa Gallardo, Ángel Pascual Federico y actuales, a los fines que concurran a deducir oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la publicación de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) CPCC. Todo ello, sin perjuicio de la citación directa a los domicilios conocidos que surjan de las constancias de autos. … Fdo. GONZALEZ, María Gabriela PROSECRETARIA y VIGILANTI, Graciela María JUEZ. (Datos del inmueble: Nom. catastral 3106010101066019, Cuenta en Rentas 31-06-4406441-6).
Aliado de Caputo: Pablo Quirno será el nuevo canciller
El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Triple choque en Córdoba: falleció un hincha de Belgrano que viajaba a Rosario
Este fatal accidente se produjo sobre ruta 9, entre Laguna Larga y Manfredi. El joven que perdió la vida se dirigía a Rosario para el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors, por las semifinales de la Copa Argentina. Además de la víctima hay cuatro heridos que fueron hospitalizados.
Santa María: la Provincia entregó nuevos móviles para la Departamental
Además, la vicegobernadora Myrian Prunotto anunció la creación del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (S.E.O.M), que será “una herramienta más que va a tener nuestra Fuerza de Seguridad".
Schiaretti:“La solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso”
“La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior”, expresó el candidato durante un acto multitudinario que cerró la campaña de Provincias Unidas en Córdoba..
Ansaldi, tengo un notición: Kicillof es un “topo” comunista
Especial, para Sumario Noticias.