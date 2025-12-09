Alta Gracia: FPA detuvo a una banda narco que vendía cocaína y marihuana a menores de edad

(SN; Alta Gracia) Durante la mañana del lunes, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) informó el operativo realizado en la ciudad que culminó con la desarticulación de una banda acusada de comercializar estupefacientes en la localidad y la detención de cinco personas.

Desde la FPA destacaron que la investigación se inició a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-8888-8080). El operativo se realizó en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde los efectivos de detuvieron a tres hombres de 33, 34 y 42 años, y a dos mujeres de 27 y 28.

Durante el registro, se logró el secuestro de 179 dosis de cocaína y dos de marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Las investigaciones permitieron determinar que la banda utilizaba una despensa como fachada para encubrir la venta de drogas, actividad que incluía expendio a menores de edad y se desarrollaba a menos de 300 metros de la escuela Padre Domingo Viera.

Los detenidos fueron imputados por Comercialización de Estupefacientes Agravada, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.