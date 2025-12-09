Alta Gracia: FPA detuvo a una banda narco que vendía cocaína y marihuana a menores de edad

Alta Gracia: atacaron a un hombre a cadenazos y fueron detenidos
La Departamental informó la detención de dos sujetos que golpearon a un hombre con cadenas y hasta lo amenazaron con arma de fuego.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.Policiales09 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante la mañana del lunes, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) informó el operativo realizado en la ciudad que culminó con la desarticulación de una banda acusada de comercializar estupefacientes en la localidad y la detención de cinco personas.
Desde la FPA destacaron que la investigación se inició a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-8888-8080). El operativo se realizó en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde los efectivos de detuvieron a tres hombres de 33, 34 y 42 años, y a dos mujeres de 27 y 28.
Durante el registro, se logró el secuestro de 179 dosis de cocaína y dos de marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.
Las investigaciones permitieron determinar que la banda utilizaba una despensa como fachada para encubrir la venta de drogas, actividad que incluía expendio a menores de edad y se desarrollaba a menos de 300 metros de la escuela Padre Domingo Viera.
Los detenidos fueron imputados por Comercialización de Estupefacientes Agravada, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
La Departamental informó la detención de dos sujetos que golpearon a un hombre con cadenas y hasta lo amenazaron con arma de fuego.
El accidente se produjo sobre la ruta 34 y los integrantes de ambos automóviles sufrieron algunas lesiones tras el impacto.
Todo comenzó con un accidente vial entre el efectivo que estaba de civil y un joven que viajaba en moto, que debió ser hospitalizado. Luego de darse a la fuga, fue a la comisaría a entregarse, pero fue interceptado y agredido por familiares. Disparó a quemarropa y mató al primo de quien había atropellado.
El accidente se produjo entre una motocicleta y un automóvil. El joven de 20 años debió ser trasladado al Hospital para una mayor valoración.
Se trata del robo ocurrido días atrás en el local comercial Pollo Mío. El detenido es un joven de 20 años, quien tenía pedido de captura y fue identificado en barrio Don Bosco.
Autoridades policiales y EPEC desactivaron conexiones clandestinas en la Reserva del Cerro. Varias personas fueron demoradas tras intentar restablecerlas y se secuestraron elementos.
Todo comenzó con un accidente vial entre el efectivo que estaba de civil y un joven que viajaba en moto, que debió ser hospitalizado. Luego de darse a la fuga, fue a la comisaría a entregarse, pero fue interceptado y agredido por familiares. Disparó a quemarropa y mató al primo de quien había atropellado.
Imputaron a Sergio Mastropietro por lavar coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. El empresario estuvo ligado a Skanska, a Fred Machado, a Mauricio Macri y al Triple Crimen de General Rodríguez.
Se trata del planteo del legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, quien anunció su proyecto presentado ante la Unicameral. “Nación continúa sin enviar los fondos que por ley le corresponden a Córdoba poniendo en riesgo la estabilidad del sistema”, expresó.
Andrés Espíndola fue elegido presidente en la Asamblea General y la nueva comisión llevará adelante sus funciones durante el período 2026-2028.
Una multitud inició este lunes una caravana desde la cordillerana localidad de Uspallata, que sumando manifestantes en su trayecto de más de 100 kilómetros, se concentrará este martes frente a la Legislatura.