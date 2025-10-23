Ansaldi, tengo un notición: Kiciloff es un “topo” comunista

- Buenas noches, o buenos días Señor Ansaldi. Estoy un poco perdido con el uso horario. ¡Tengo una noticia bomba para ofrecerle!

- Buenas tardes, Olmedo. Aquí es la tarde...

- Y… usted sabe que las primaveras de dólar barato… los argentinos estamos acostumbrados a aprovecharlas. Viajamos y a veces exageramos. Pero – como decía la verbena de la paloma – “la ciencia avanza que es una barbaridad” y con internet podemos seguir trabajando “a distancia”.

- La verdad no sé por qué, pero usted se empeña en recordarme a ese personaje de Osvaldo Soriano en “Llamada internacional”, esa columna que escribía durante el menemismo, hace como treinta años… Esa del periodista argentino que siempre quería vendernos alguna nota a los editores que estamos al otro lado del Atlántico. ¿Se acuerda? ¡Pucha! los años me ponen nostálgico…Pero a ver, ¿qué se trae Olmedo?

- Aquí estuve indagando, pensando mucho y le tengo una noticia bomba: Kicillof es comunista.

- Eso es lo que repite siempre el Presidente, aunque es cierto que estaba medio flojo de argumentos. Aunque claro, para el Presidente, Lord Keynes era comunista, el papa era comunista… A ver, qué se trae Olmedo, ¡suelte!

- Lo mío es serio. Yo creo que con el fin de la guerra fría se nos atrofió el músculo y ya no estamos tan atento a los agentes encubiertos, los topos como los de las novelas de Graham Green.

- Sí, sí, estamos en guerras bastantes más calientes que aquella etapa de paz llamada “guerra fría” en la que se acumulaban y gastaban millones en armas atómicas pero no se utilizaban… ¡Qué tiempos! Hasta extraño los besos de labios entre los dirigentes del “campo socialista” con Leonidas Breznhev… Pero, dígame, ¿qué se trae? Si bien ahora las llamadas son gratis, mi tiempo no es eterno…

- Estuve investigando. Es “vox populi” que Victoria Villarruel es una consecuente abanderada de la ultraderecha nazionalista (sí con z, no me corrija, es un guiño a los lectores) clerical y procesista. Amiga de Videla y toda la troupe, los visitaba en la cárcel, les llevaba bombones...

- Eso ya lo sabemos. ¿Y?, ¿qué tiene que ver Kicillof? Gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, egresado del Colegio Nacional Buenos, estudiante con un desliz izquierdista y hasta gracioso… “¡Tontos pero no Tanto!”. Ja, ja. Muy ocurrente. Luego fue profesor universitario y pasado ese acné juvenil abrazó la causa perokirchnerista, como tantos jóvenes de clase media que me recordaban a la Junta Coordinadora de los albores de la democracia, Alfonsín, el juicio a las juntas… Pero, bueno… vamos al grano. ¡Que me pongo a añorar los tiempos de mi propia juventud! Siga.

- Le decía que también – si bien ahora se oculta – fue dirigente de la AGD.

- ¡Y justamente! AGD, Aceitera General Deheza, de los Urquía, una familia multimillonaria de Córdoba. Roberto Urquía es un referente del mundo empresario, vaya a saber si no fue él quien lo vinculó al peronismo… ¿se acuerda que siempre apoyó a los K?

- No, no. no. Digo AGD, Asociación Gremial Docente, gremio de profesores universitario de la UBA, dirigida siempre por los rojos, trotskistas, stalinistas, maoístas, guevaristas… El primer secretario general fue Néstor Correa, ex preso político durante la dictadura, había caído en la rebelión metalúrgica de Villa Constitución, luego Ileana Celotto, ahora Laura Carboni… todes del Partido Obrero. Le digo más: allí milita el “Chipi” Castillo, diputado del PTS ¡todos del FITU!

- ¡Ahhh! Eso no lo sabía. Y usted dice que Kicillof, estuvo en ese gremio y no en FEDUBA, ligada a los K o ADUBA, de la CGT, de los “gordos”, con los que estuvo el otro día en un acto por Rucci. Raro. ¿Está chequeado?

- Sí, sí. Pero ahí me da pie para fundamentar mi primicia. Yo le hablaba de Villarruel porque el 25 de septiembre la vice posteó en su Twitter “Un día como hoy, en 1973, la Argentina fue sacudida por el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y figura clave del sindicalismo. Su muerte, a manos de la organización terrorista Montoneros, buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno. Rucci fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social.”

- Eso ya lo leí. También estuvo en un acto con Insfrán, el presidente del Partido justicialista, en Formosa. Pero bueno, Gildo es un caudillo tradicional del peronismo. No sorprende. Aunque hace buenas migas con Cristina como su alter ego Mayans, que preside el bloque en el Senado… simpático el gordo Mayans, ¿no? Pero volvamos, ¿qué tiene que ver lo de Villarruel con un hombre sensato, incluso ligado a las Madres de plaza de Mayo (yo vi fotos con Hebe y Estela) como Axel Kicillof?

- Permitame. ¿Ud recuerda que cuando asumió la gobernación Kicillof se sacó una foto con un cuadro imponente de Don Juan Manuel de Rosas?

- Si, claro. Rosas es un hombre reivindicado por el peronismo: San Martín, Rosas, Perón…

- Si. Es así, pero en el ámbito político académico del peronismo su figura estuvo reivindicada por historiadores de la derecha nazionalista (si, con z) ultraclerical, medio fachos como José María Rosa, Vicente Sierra, Digo Molinari… todos hispanistas que reivindicaban “la cruz y la espada”, como Villarruel.

- ¿Ahora también se la da de historiador? No le voy a pagar más por título. ¿A dónde quiere llegar?

- Bueno, Rodolfo Puiggrós, que abrazó al peronismo como camino a la revolución social y era historiador de fuste, fue muy crítico de la figura de Rosas, lo llamaba el “señor de los cerrillos” y sistematizó la denuncia como gran terrateniente, impulsor de la educación religiosa, amante de la colonia española, despotricador de la modernidad e incluso de la revolución de mayo y sus ideas que llamaba “exranjerizantes”.

- ¿Y? ¡No tengo tanto tiempo!

- Bueno, Kicillof lo reivindicó. Después vino ese asunto de la ocupación de tierras en Guernica en donde mandó a reprimir con saña al pobrerío que buscaba un techo y no vaciló en designar a Berni, el de la frase “soy un peronista de derecha”… y ahora este hecho, antes de las elecciones que deja todo claro.

- ¿Qué hecho que deja claro qué cosa?

- Kicillof, en su discurso en La Plata junto a los dirigentes de la CGT “en ensueño” destacó la figura de José Ignacio Rucci como “un dirigente que defendió los derechos de los trabajadores con compromiso y coraje”, y subrayó la importancia de “mantener viva la memoria del movimiento obrero organizado como columna vertebral del peronismo”. Y Axel, estaba ahí el petiso paradito al lado de todos esos que Rodolfo Walsh llamaba la “burocracia sindical”, y los inmortalizó en “Quien mató a Rosendo”.

- ¿Ahora también sabe de literatura?

- Digo que Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura era un escritor y militante querido y reivindicado por los “progres” del perokirchkicillofismo (si existe ese término). Y Kicillof dijo casi las mismas palabras que Villarruel… Digo, usted se acuerda que el General siempre decía “el movimiento es amplio”, el peronismo es como los gatitos “cuando creen que nos estamos peleando nos estamos reproduciendo” y todas esas ocurrencias que repetía con su sonrisa gardeliana el general.

- Pero, ¿a dónde quiere llegar?

- En el movimiento siempre hubo alas de izquierda, de derecha e incluso de ultraderecha y más o menos convivían. A veces se daban unos cadenazos y luego cantaban la marchita y seguía la cosa, cada uno con su peronismo, pero en este caso Kicillof reivindicó a la ultraderecha y a la derecha más rancia, incluso más oligarcona. Rucci era un hombre de las patronales, que mandaba a reventar a los trabajadores, frecuentaba la estancia de los Anchorena…

- ¿Me puede explicar qué es lo que descubrió? El peronismo es así, como usted mismo dice que decía el General… En tiempo electoral, se suelen hacer estas cosas, esas maniobritas a veces para hacerse de unos pesos: los gordos siguen manejando el negocio de las Obras Sociales, con el menemismo lograron tener las ART, algunas empresas, son gente con recursos económicos… Y las elecciones son caras.

- ¡Justamente! ¡Usted lo dijo! Es tiempo electoral. ¡Y ahí está la maniobra artera, con la que Kicillof finalmente se sacó la careta!

- ¿Careta de qué?

- ¡Pero claro! Con este último gesto, ¿usted cree que personas como Itai Hagman que hablaba del socialismo del siglo XXI, o la Gómez Alcorta, ministra feminista ligada a los DDHH, o aquellos que militaban entonando canciones de “la mejor juventud” de los setenta que coreaban “te va a pasar como a Vandor”… ¿usted cree que esa clase media progresista, bien intencionados se quedaría apoyando a un tipo que rei- vin- di-ca - no solo convive - como héroe al referente de la ultraderecha peronista? ¿A un amigo de Calabró, el vicegobernador –hombre de la UOM - que apañaba a la triple A? Naaaa. ¡Muy cínicos deberían ser! Ni siquiera el propio Grabois, que está en la lista a diputados, y si bien es clerical y nunca apostó a la teología de la liberación, si lo hizo a la iglesia de los pobres… Nooooo. Esa militancia que quiere a Rodolfo Walsh, hasta tienen alguna remera del Che, aman a las Madres y Abuelas de plaza de Mayo, reivindican al sindicalismo combativo, lagrimean por la unidad obrero estudiantil del Cordobazo… ¿Usted cree que luego de que en un acto se reivindicó y entronizó al símbolo de lo peor del sindicalismo como Rucci votarían por Fuerza Patria? Esa progresía a la que le gusta usar remeras de Cooke o de la Evita con su pelo suelto al viento…

- Bueno, bueno, no exagere. Aquí, parte de esa clase media se calló con el Proceso, luego fue alfonsinista, luego menemista, aliancista, kirchnerista… Tienen una gran capacidad de adaptabilidad. Hay que aggiornarse…Pero ¿qué tiene que ver todo lo que dice con Kicillof agente comunista?

- Porque es claro como el agua que Kicillof hizo esa reivindicación del matón sindical para que todos esos progresistas… ¡se vean obligados moralmente a votar al FITU! Es una prueba contundente. Y no me extiendo con más argumentos porque juega San Lorenzo pero se ve que más allá de su chupetín, Santiago Caputo tiene sus buenos agentes en la SIDE e indudablemente Kicillof es un agente encubierto del comunismo.

- Olmedo, me parecen muy conspirativas, muy de otra época sus deducciones… pero escriba. Algo de paga le conseguiré, se ve que trabajó y se ve que a usted lo de Moretti, Tapia, San Lorenzo lo tiene sin dormir y alucina un poco. Pero sale como nota de color.