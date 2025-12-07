Córdoba: presentaron un proyecto para declarar la Emergencia de la Caja de Jubilaciones

Villa Carlos Paz: denunciaron abusos en un jardín de infantes
(SN; Córdoba) A través de sus redes sociales, el legislador provincial de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, informó que presentó en la Unicameral un Proyecto de Ley para declarar la Emergencia de la Caja de Jubilaciones.
Este anuncio de Chamorro se da en plena disputa de los trabajadores estatales de Córdoba con el Gobierno de Martín Llaryora y frente al rechazo del presupuesto 2026 planteado por el Ejecutivo provincial.
Con la emergencia en la Caja, Chamorro explicó que pretende garantizar la sustentabilidad del sistema y proteger a la gran mayoría de nuestros jubilados. “Esto permitirá que más del 85% de los jubilados provinciales, que tienen ingresos menores, recuperen el 82% móvil y mejoren su haber real”, dijo.
El proyecto plantea un esfuerzo solidario de quienes perciben los haberes jubilatorios más altos, es decir aquellos mayores a $ 2.500.000. Chamorro adelantó que se trata de una medida excepcional y transitoria debido a que “Nación continúa sin enviar los fondos que por ley le corresponden a Córdoba”. Ante esta falta de pago del Gobierno de Milei, el Legislador adelantó que “se pone en riesgo la estabilidad del sistema, con un déficit operativo presupuestado en el 31% del total del gasto previsional provincial”.
“Creemos que esta es la mejor solución para cuidar a nuestros jubilados, sostener el sistema y garantizar un futuro previsional justo, solidario y sostenible en estos tiempos difíciles”, expresó por último.
