Diego y Fidel, un encuentro de otra época

- Buen día, Señor Ansaldi. Le escribo para ofrecerle las efemérides del 25 de noviembre… Fidel, Maradona…imperdible

- Es la 1 am, Olmedo…

- Pero no, si son recién las 21 hs…

- ¡Olmedo! Ud. se volvió a Buenos Aires, más precisamente a su querido barrio de Boedo y yo al lugar en donde estoy radicado hace más de 40 años, Madrid. Aquí hace frío y allá calor… Y le recuerdo que el 25 ya pasó y me cansé de ver fotitos, frases, videos de argentinos sobre Maradona. Y hasta algún nostálgico que subió una foto de Fidel Castro con alguna frase altisonante…. Es decir… cuelgue Olmedo. Quiero irme a dormir.

- No, no, disculpe Señor Ansaldi pero lo mío es distinto. Ud lo dijo: frases, fotitos, videos, esos que emocionan o permiten una buena puteada, de descarga rápida pero que se esfuman, no queda nada… Yo le ofrezco una nota de domingo, para leer tranquilo, con un mate, tirado en la catrera, predispuesto a reflexionar, a salir del vértigo…

- Hoy en día cuando la gente sale del vértigo laboral lo único que quiere es meterse en el vértigo de las pantallas, redes, tik tok, nunca reflexionar. Pero diga Olmedo, ¿qué propone? ¿Qué no se dijo de esos personajes tan de otra época que ya ni polémicos son?

- ¡Ese es el tema! De otra época. A eso voy porque…

- ¡Otra época! ¡Qué época! ¡Qué época Olmedo! Ud. sabe que yo me inicié en el periodismo en los años sesenta, como “cortacable” de las agencias…

- ……….¿?

- Y Ud. me habla de “el caballo”, como lo llamaba Gelman, que podía hablar 4 hs. sin inmutarse y sin que la audiencia perdiera la atención…. No sé por qué justo hoy se me había dado por servirme un Ron, Habana 7 años. A mí me gusta 7 años, ni tan alicorado ni tan áspero…

- ....

- Y prenderme un Cohíba. Los mismos que fumaba Fidel. Je.

- Pero Señor Ansaldi, Ud. lo llama Fidel y no Castro, o Castro Ruz, o tirano como se lo llama habitualmente…

- Le decía, Olmedo, que en 1961 yo trabajaba de “cortacable” en el Diario y mi tía se enteró que Berta, su vecina se iba a Cuba, a alfabetizar en medio de la revolución de “los barbudos” … en el barrio sabían que era comunista, buena maestra y… vaya a saber cómo mi tía se enteró. Yo creo que mi tía era medio comunista también. Y yo creí tener una primicia… y me fui a hablar directamente con el jefe de la sección Internacionales. No sabe, me empezó a hablar entusiasmado de la campaña que estaban haciendo “los barbudos”, que iban chicos de la secundaria como brigadistas a la montaña para enseñarle a leer y escribir a los campesinos y que los revolucionarios se comprometían a desterrar el analfabetismo de la Isla… Y tras cartón, me paró en seco y me dijo ¿Ud es pelotudo Ansaldi? ¿Ud. cree que aquí Frondizi, que tiene levantamientos militares cada semana por pretender desproscribir al peronismo (¡no le digo comunistas!) va a mirar con buenos ojos que se haga publicidad a los cubanos…? Y aparte vaya a saber si es cierto, que una maestra argentina vaya como brigadista a Cuba…

- ¡Qué notable lo que me dice Señor Ansaldi! Nunca pensé que a Ud. también lo pudieran llamar Pelotudo.

- … Pero prosiga Olmedo, me fui de tema. No sé, debe ser la hora, el ron, el habano…

- Le decía, Señor Ansaldi, que justamente el mismo 25 de noviembre la palmaron Fidel Castro y Diego Armando Maradona. Y… a Fidel Castro siempre le manifestó su odio Mas Canosa, un agente de la CIA que participó en cuanto intento de asesinato hubo contra Castro

- Pero yo tomo ron y Ud. se emborracha, Olmedo. ¿A qué viene Mas Canosa?

- Que Mas Canosa hijo, es el dueño del equipo en que juega Leonel Messi, el Inter de Miami.

- Pero estábamos hablando de Maradona… Messi está vivo, juega al futbol, es feliz en Miami… está pensando en el mundial del año que viene, incluso leí que quiere ser empresario cuando se retire… Participó en el American Business Forum hace unas semanas…

- Por eso Señor Ansaldi… ¡Es un notón! ¡Dos ídolos! ¡Dos épocas! Mire ya tengo el título

- Si, si, dos épocas… ¡qué época aquella! ¿A Ud. le gusta el ron Olmedo? Ud. sabe que yo seguí picando cables y eran un vértigo esos años sesenta… la guerra fría, la descolonización de África y Asia, la guerra de Argelia, Vietnam, la guerra de los misiles en Cuba en la que casi el planeta no cuenta el cuento…

- ¡Y la invasión norteamericana! ¡Playa Girón! Ahí estaban metidos los cubanos de Miami a los que se les llamaban “los gusanos”, como Mas Canosa …

- ¡Y dele con Mas Canosa! Playa Girón… lindo tema el de Silvio

- ¿Le llama Silvio a Silvio Rodríguez?

- Eh. Si, si… Y le decía con esa situación justo se crea una vacante en internacionales y yo había ido a profesora particular de inglés (no era común en esa época) y con eso entro a esa sección. Y en 1965 resulta que todos los barbudos que habían participado de la revolución (¡el movimiento 26 de julio de Fidel, los comunistas que se llamaban socialistas, el Directorio estudiantil …. era un gran variopinto de revolucionarios) se unen todos en el Partico Comunista Cubano.

- Claro los cubanos se habían hecho prosoviéticos, por eso Partido Comunista, ¿no?

- Mire Olmedo, sí. Y no. Los rusos lo ayudaban, le compraban el azúcar a buen precio, todos los del “campo socialista” le mandaban y recibían… Pero, lo cubanos… Fidel, el Che… defendían lo suyo y hacían la suya. Y en esos años ¡Cuba! Vio que le dije lo de la alfabetización… yo seguí el tema por lo de mi tía… en 1970 los cubanos habían desterrado el analfabetismo y por primera vez no había en la isla ningún adulto que no hubiese terminado la escuela primaria. Y todos los que concurrían a la escuela eran niños. Ahí les aparece el problema de mucha educación y poco desarrollo industrial… de cómo absorber esa mano de obra sobrecalificada...pero se hablaba del estado benefactor cubano y socialista…el boom médico…

- Disculpe Señor Ansaldi, pero por eso yo creo que sería una buena nota ese encuentro de Fidel Castro y Maradona, en 1987… Y ahora Messi, el otro capitán mundialista, en el American Forum Business se encuentra con Trump, Milei en Miami …

- 1987… ¡Qué año! Espéreme Olmedo, voy a servirme otra copa… ¡Qué años!

- …….

- Ud. sabe Olmedo, que en 1982 se produjo la Crisis de la Deuda en América Latina y México declaró la imposibilidad de pago, y ahí Fidel en 1985 convocó al “Encuentro por la Deuda Externa de América Latina y el Caribe” en La Habana. Fueron 1200 dirigentes de todo el continente para debatir la deuda … y viajaron todos los políticos argentinos. ¡Menos la UCD de Alsogaray, todos! Del mismísimo gobierno de Alfonsín viajó el economista radical Enrique García Vázquez, a los peronistas los encabezaba Eduardo Setti, el “bisonte” Oscar Alende del PI, Athos Fava del PC, hasta el trotkista Luis Zamora fue. … Y todos denunciaron el chantaje de la deuda, se debatía no pagar o declarar una moratoria unilateral por 20 años…

- Pero todo llega Señor Ansaldi… al final Kirchner sin tanta cosa negoció, pagó la deuda y listo, ¿no?

- …. Cómo se saborea un buen habano, ¿Ud. fuma habanos, Olmedo?... Y en 1986 se produjo el III Congreso del Partido Comunista Cubano, y allí en medio de la revolución nicaragüense, la guerrilla en El Salvador, la Perestroika de Gorbachov, en medio de todo eso Fidel hace un informe de rectificación de errores, habla de la relación Estado-partido, los espacios de la libertad de prensa. Es decir, se hace bruta autocrítica pública de los rasgos más soviéticos que había tomado el propio Estado y partido cubano. Y los cubanitos se ponen picante y avanzan con esa señal de largada que da Fidel: ¡a criticar todo para hacer más socialismo!

- Dijo 1986, Señor Ansaldi. Es lo que le digo de la nota... el año del Mundial, justo en México… Maradona campeón.

- Ahhh, es cierto, Olmedo. ¡Qué coincidencia…! Y Ud. dice que, en 1987, con los yanquis interviniendo militarmente con “la contra” a la revolución nicaragüense y con “Barbarroja” apoyando a la revolución centroamericana Maradona, ¿se entrevistó con Fidel?

- Disculpe Señor Ansaldi …. Pero “Barbarroja”, es una cerveza artesanal de aquí… yendo para Tigre.

- ¡Pero no sea ignorante Olmedo! Barbarroja, el comandante Manuel Piñeiro Losada, el Jefe del Departamento América de los cubanos! Sabía más de la política de cada rincón de América Latina que todas las embajadas. Por favooor…

- Bueno… claro, claro Señor Ansaldi. Y en el año 1987 Maradona fue a visitar a Fidel, parece que un periodista, Pablo Llonto tuvo que ver…

- ¡Pablito Llonto! Un crack Pablo. ¿Él lo llevo? Claro él trabajaba en la sección deportes de Clarín ¡qué delantera tenía Clarín en Deporte esos años! ¡Todos menotistas! Y Pablo era del MAS, trotskista en esos años ochenta… ¿Y él lo llevó? Mire Ud.…Siga

- Claro, pensaba en Maradona, y que Diego (me gusta decirle Diego, si me permite, Señor Ansaldi) siempre andaba a las puteadas con el presidente de la FIFA, Havelange, aquel hijo del traficante de armas que luego arregló con las corporaciones el negocio de los mundiales. Incluso Diego decía que los productores directos del fútbol eran los jugadores y no los empresarios que lucraban con su trabajo… digamos que no decía plusvalía, pero casi, y hablaba de los derechos de los jugadores, ¡de todos los jugadores, no solo de las estrellas!, del derecho a no jugar en horarios de mucho calor porque solo servía para perjudicar el espectáculo y mejorar los negocios de las trasmisiones… Digamos que era medio zurdo en la reflexión… Bueno, se tatuó a Fidel y al Che. Y a Fidel en su pierna izquierda, la de dios. Y Fiorito…siempre hablaba de su origen, de no olvidar de dónde se viene.. Hace poco, antes de fallecer, el gordo Alorsa (que en paz descanse) le dedicó un tema que habla de su “brazo guerrillero”… Y ahora Messi, Mas Canossa, ...

- ¡Y dele con Mas Canosa!

- ¡Es que son dos épocas Señor Ansaldi! Mire Ud. lo de Fidel y Maradona en esos años ochenta que Ud. describió…

- Si, si, el alcohol, el aroma del cohíba, la hora, el cansancio me pusieron un poco nostálgico. Pero volvamos al tema así me puedo ir a dormir.

- Le decía que ahora Leonel Messi, el capitán mundialista, primero dejó su equipo de cuna, el Barcelona, luego de ese problemita con la evasión impositiva, se fue a jugar en el Paris Saint Germain, de los qataríes -otros turbios-, participó del American Business Forum en Miami, financiado por el Fondo Soberano, el 3er fondo financiero del mundo, hasta Bezos estaba … ¡Bah! ¡Estaban los que manejan el mundo digamos! Incluso estaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que bueno… dicen que lo del FIFA Gate de Blatter que él vino a resolver no fue tan así, al contrario…. Ahora Messi armó su propio club privado para su hermano en Rosario, Leones Futbol Club y dicen que está subiendo de categoría “como si fuese el Barraca Central” de Tapia… Un gran emprendedor de negocios es el nuevo capitán.

- Y si, Messi es un hombre de esta época, Olmedo …. Osvaldo Soriano, ¿se acuerda? El escritor y periodista que escribía Llamada internacional en Página 12… Bueno, él decía que la nueva época pos caída del muro de Berlín es de los ganadores, y que con tal de ganar la gente se pone tantas máscaras que no se sabe ni quién es, hasta olvida su origen y sus valores… En fin… bueno, pero no me politice el tema ni nos metamos en problemas. Escriba.

- Sí,sí, pero si me permite Señor Ansaldi. Messi es un ganador de esta época de pocos ganadores, muchos perdedores y anda con esa gente que daña pero… ¡Qué alegría nos dio! Con ese mundial volvimos a hablar de nosotros, fuimos felices por un rato y en vez de comernos unos a otros, como hacen esos lobos o leones, nos abrazábamos..

- Sí, sí, Creo que Camus escribió “todo lo que se de socialismo se lo debo al futbol…” Pero basta de ideologizar Olmedo. Está bien, escriba sobre ese encuentro de Maradona y Fidel que por eso de la casualidad de que los dos se murieron el mismo día, pasa, se publica. No se meta con comparaciones incómodas, que nos pueden sacar la publicidad. O hacer juicios como viene haciendo Trump en Estados unidos contra los periodistas que lo critican.

- Disculpe Señor Ansaldi, ya que hoy estamos… digamos, como en confianza le puedo hacer una pregunta...Ud. fue o es medio como zurdo, ¿no?

Ehhhh. No, no, solo me puse melancólico, la distancia, el ron, aquella juventud … Y todavía me pregunto por qué justo hoy se me dio por tomarme un ron y fumar habanos… Treinta líneas, pero nada de Messi, Mas Canosa, Trump, Milei, Tapia… Una nota de color y sin demasiada muestra de simpatía por esas dos personas que marcaron nuestra época… perdón, digo otra época, Olmedo, otra época.