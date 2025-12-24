Alta Gracia: multa y secuestro de pirotecnia en un comercio

(Alta Gracia; SN) En la tarde del martes 23 de diciembre, personal de la Dirección de Inspección General labró un acta de infracción y procedió al secuestro de mercadería pirotécnica en un comercio de barrio Paravachasca, en el marco de los controles preventivos que se vienen realizando en la ciudad.

Desde el municipio informaron que la intervención se inscribe en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 9.900, que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia en Alta Gracia. En ese contexto, durante los últimos diez días se concretaron más de 200 notificaciones a comercios de distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades municipales reiteraron que los controles se mantendrán durante las celebraciones de fin de año y solicitaron a la comunidad celebrar las fiestas con responsabilidad y empatía, teniendo en cuenta a personas con sensibilidad auditiva, personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad y animales.

Desde el Ejecutivo local recordaron que la prohibición busca prevenir accidentes, como quemaduras o incendios, y promover celebraciones en un marco de convivencia y cuidado colectivo.