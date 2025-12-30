Córdoba: después del aumento ofrecen reintegros por pagos digitales en los peajes

Córdoba: la Legislatura aprobó la actualización de la Ley Provincial de Tránsito
La normativa modifica diversos artículos de la Ley 8.560, referidos a la actualización y fortalecimiento del control vial y tecnologías de fiscalización.
(SN; Córdoba) Luego del aumento del pejae conocido en los últimos días, este martes, el Gobierno provincial informó el acuerdo entre el Banco de la Provincia de Córdoba (BANCOR) y la empresa Caminos de las Sierras, a través del cual lanzaron una promoción especial que contempla reintegros de dinero para operaciones realizadas en modalidad virtual.
Para autos y vehículos de mayor porte corresponden 500 pesos y para motocicletas $160. El beneficio alcanza a quienes abonen mediante la billetera virtual Bezza o con tarjetas Cordobesa, tanto de débito como de crédito, y estará vigente hasta el 5 de abril de 2026.
La promoción ya se encuentra activa en las cabinas de peaje, donde los usuarios pueden utilizar Bezza a través de la lectura de códigos QR, así como también tarjetas Cordobesa Mastercard y Visa, en sus versiones débito y crédito.
Los montos reintegrados serán acreditados por la entidad bancaria de acuerdo con el medio de pago utilizado. En el caso de Bezza, el reintegro se reflejará en la cuenta dentro de las 48 horas hábiles; para operaciones con tarjeta de débito, el plazo será de hasta 96 horas hábiles; mientras que los consumos realizados con tarjeta de crédito se acreditarán en el resumen correspondiente.
El acuerdo fue firmado este martes 30 de diciembre por el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, y el titular de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos. Del acto participaron además autoridades y equipos técnicos de ambas instituciones, en el Salón de los Acuerdos de la Casa Matriz del banco.
Esta acción forma parte de un trabajo articulado entre ambas entidades, orientado a brindar beneficios a las familias cordobesas y a los turistas que recorren la provincia, fomentar el uso de medios de pago digitales, agilizar los desplazamientos durante la temporada y mejorar la experiencia de los usuarios en la red vial provincial.
La alianza se apoya en un esquema de alto impacto, con un gran volumen de operaciones y la incorporación de innovación tecnológica. En este marco, Bancor continúa afianzando su rol como actor clave del sistema financiero y del desarrollo económico de Córdoba.
Lo confirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien además dio a conocer las nuevas autoridades en el departamento Capital. La asunción oficial será el próximo lunes 29 de diciembre en la explanada de la Jefatura de Policía.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé fuertes tormentas en diferentes puntos de la provincia desde la noche de este martes.
Entre los impulsores de esta normativa está Facundo Torres Lima, quien expresó: “Esta ley no crea ninguna industria, sino que fomenta y ordena una industria que ya existe, creando desarrollo y trabajo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Córdoba”.
La Universidad Nacional de Córdoba informó su oferta académica 2026 con formatos innovadores, trayectorias flexibles y de corta duración con con foco en tecnología y sustentabilidad.
Previo a la reglamentación del proyecto del Ejecutivo provincial que prevé una reforma previsional, los sindicatos de trabajadores estatales manifestaron que no fueron tenidos en cuenta para discutir la normativa que propone un aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y Apross.
Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.
El agresor de 19 años quedó a disposición de la Justicia luego de atacar a golpes a una joven, quien debió ser trasladada al Hospital.
El hecho ocurrió en el valle de Calamuchita. La víctima tenía 35 años y se encontraba de paseo junto a dos amigos. La Justicia investiga las causas del episodio.
La Unicameral de Córdoba declaró Monumento Histórico Provincial y de Interés Legislativo a la Acequia Jesuítica de la ciudad de Alta Gracia. El legislador Facundo Torres Lima presentó la iniciativa que venía impulsando desde hace años la artista Hilda Zagaglia.
La Municipalidad secuestró mercadería en comercios y notificó a 30 domicilios particulares. La medida busca frenar el incremento de detonaciones registrado este año y responder a las denuncias de organizaciones especializadas.