Córdoba: después del aumento ofrecen reintegros por pagos digitales en los peajes

(SN; Córdoba) Luego del aumento del pejae conocido en los últimos días, este martes, el Gobierno provincial informó el acuerdo entre el Banco de la Provincia de Córdoba (BANCOR) y la empresa Caminos de las Sierras, a través del cual lanzaron una promoción especial que contempla reintegros de dinero para operaciones realizadas en modalidad virtual.

Para autos y vehículos de mayor porte corresponden 500 pesos y para motocicletas $160. El beneficio alcanza a quienes abonen mediante la billetera virtual Bezza o con tarjetas Cordobesa, tanto de débito como de crédito, y estará vigente hasta el 5 de abril de 2026.

La promoción ya se encuentra activa en las cabinas de peaje, donde los usuarios pueden utilizar Bezza a través de la lectura de códigos QR, así como también tarjetas Cordobesa Mastercard y Visa, en sus versiones débito y crédito.

Los montos reintegrados serán acreditados por la entidad bancaria de acuerdo con el medio de pago utilizado. En el caso de Bezza, el reintegro se reflejará en la cuenta dentro de las 48 horas hábiles; para operaciones con tarjeta de débito, el plazo será de hasta 96 horas hábiles; mientras que los consumos realizados con tarjeta de crédito se acreditarán en el resumen correspondiente.

El acuerdo fue firmado este martes 30 de diciembre por el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, y el titular de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos. Del acto participaron además autoridades y equipos técnicos de ambas instituciones, en el Salón de los Acuerdos de la Casa Matriz del banco.

Esta acción forma parte de un trabajo articulado entre ambas entidades, orientado a brindar beneficios a las familias cordobesas y a los turistas que recorren la provincia, fomentar el uso de medios de pago digitales, agilizar los desplazamientos durante la temporada y mejorar la experiencia de los usuarios en la red vial provincial.

La alianza se apoya en un esquema de alto impacto, con un gran volumen de operaciones y la incorporación de innovación tecnológica. En este marco, Bancor continúa afianzando su rol como actor clave del sistema financiero y del desarrollo económico de Córdoba.