Tiempo en Alta Gracia: domingo algo nublado ideal para caminatas al costado del río

Clima 2025 Otoño Parc. Nublado (4)

(SN; Alta Gracia) Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada cálida, pero al igual que ayer sábado con temperaturas menores a los 30 grados y con algunas nubes cubriendo el cielo.

Precisamente, la máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 15°. Con la presencia intermitente de los rayos del sol, se aguarda un domingo parcialmente nublado.

Por otro lado, se esperan vientos del sector norte a unos 22 kilómetros por hora.