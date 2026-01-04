Córdoba: continúa vigente la alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.

Sociedad04 de enero de 2026SNSN
(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó la vigencia de alerta amarilla por tormentas en la provincia.

Precisamente, la secretaría de Gestión de Riesgo Climático informó lo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para el centro y norte de Córdoba.

Según explicó el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, el fenómeno podría generar tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo y ráfagas importantes de viento.

La alerta se mantendrá en vigencia hasta horas de la noche. Cabe destacar que el Gobierno provincial continúa con el monitoreo permanente de la situación meteorológica.

Ante una emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:

0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)

100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)

911 – POLICÍA DE CÓRDOBA

