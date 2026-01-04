Córdoba: continúa vigente la alerta por fuertes tormentas

Tiempo en Alta Gracia: domingo algo nublado ideal para caminatas al costado del río
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó la vigencia de alerta amarilla por tormentas en la provincia.
Precisamente, la secretaría de Gestión de Riesgo Climático informó lo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para el centro y norte de Córdoba.
Según explicó el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, el fenómeno podría generar tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo y ráfagas importantes de viento.
La alerta se mantendrá en vigencia hasta horas de la noche. Cabe destacar que el Gobierno provincial continúa con el monitoreo permanente de la situación meteorológica.
Ante una emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:
0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)
100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)
911 – POLICÍA DE CÓRDOBA
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para esta jornada temperaturas más bajas que días anteriores, con el cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas.
