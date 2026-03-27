Alta Gracia: “Padre Madre Hermana Hermano” en el Cineclub Casero

(Alta Gracia; SN).- El Cineclub Casero programó para este sábadso 28 a las 19 la proyección de la película "Padre Madre Hermana Hermano", dirigida por Jim Jarmusch. La actividad forma parte de la agenda cultural independiente que impulsa el espacio.

El film presenta tres historias separadas que abordan vínculos entre hijos adultos y sus padres. Cada relato se sitúa en un país distinto y expone relaciones atravesadas por distancias emocionales

La estructura se organiza en episodios que siguen reencuentros familiares. Los personajes enfrentan tensiones acumuladas y conflictos no resueltos. La narración combina elementos de comedia y drama con un tono observacional.

El elenco incluye a Adam Driver, Cate Blanchett y Charlotte Rampling, entre otros.

La duración es de 110 minutos y la producción reúne a compañías de Estados Unidos y Europa.

El Cineclub Casero mantiene abiertas sus vías de contacto para consultas a través del número 3547-634068.