Anisacate: un hombre borracho amenazó a su esposa con un revólver
(Anisacate; SN).- Las sombras de la madrugada en Anisacate fueron el escenario de una escena cargada de tensión y violencia. Eran exactamente las 04:34 de este domingo 29 de marzo cuando el silencio de la calle Belgrano, en el barrio Satita, se quebró por un llamado de emergencia que alertaba sobre un drama familiar en curso.
Una mujer, cuya identidad se preserva, se comunicó con las fuerzas de seguridad para denunciar un ataque inminente: su esposo, un hombre de 54 años, acababa de regresar al hogar en evidente estado de ebriedad. Lejos de ser un arribo pacífico, el sujeto inició una violenta discusión que escaló rápidamente hasta que esgrimió un arma de fuego para amenazarla de muerte.
Efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del domicilio ubicado al 5.600 de la mencionada calle. Al ingresar, los uniformados lograron reducir al agresor. Durante el palpado preventivo de armas, se confirmó el peor de los temores: el hombre ocultaba entre sus ropas un revólver, el cual fue secuestrado de inmediato por los agentes.
El detenido fue trasladado a la alcaidía local, donde permanece alojado y a disposición del magistrado interviniente bajo cargos que complican seriamente su situación procesal. Una vez más, la mezcla de alcohol y armas de fuego estuvo a punto de escribir una página trágica en la crónica policial de la región.
Córdoba: Cayó "El Clan de la Esquina", que operaba en Bº Ciudad De Mi Esperanza
Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero
Falda del Carmen: brilló el acero en la cerradura y... cayó en un cerrojo
Dique Chico: murió un niño de dos años tras ser hallado en una pileta
Esquina caliente: otro episodio de violencia en Sarmiento y Vélez Sarsfield
Córdoba: uno de cada tres usuarios paga la luz sin subsidio, ¿cómo chequearlo?
Córdoba: Cayó "El Clan de la Esquina", que operaba en Bº Ciudad De Mi Esperanza
Córdoba: Llaryora pedirá la conciliación obligatoria para frenar el paro docente
La Paisanita: desmoronamiento y calle cortada, advierten por más derrumbes
Desde la comuna advierten por posibles nuevos desprendimientos y piden extremar la precaución.