Alta Gracia: secuestraron 25 motos en un operativo policial realizado en dos localidades

(Alta Gracia; SN) La Unidad Regional Departamental Santa María informó que durante el viernes 26 de junio llevó adelante un operativo de control en distintos sectores de Alta Gracia y Despeñaderos, que culminó con el secuestro de 25 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Según precisó la fuerza policial, el despliegue incluyó controles en avenidas, barrios, accesos a rutas provinciales y otros puntos considerados estratégicos dentro del departamento. Desde la Departamental indicaron que el procedimiento formó parte de las acciones preventivas dispuestas por la conducción policial para reforzar la presencia en la vía pública y prevenir hechos delictivos.

Como resultado del operativo fueron secuestradas 25 motocicletas por distintas infracciones contempladas en la normativa provincial.

En forma complementaria, efectivos policiales realizaron una recorrida por el sector comercial de calle Butori, donde mantuvieron reuniones con comerciantes de distintos rubros para conocer sus inquietudes vinculadas a la seguridad.

Los efectivos policiales recogieron inquietudes de los comerciantes.

Durante esos encuentros, los uniformados entregaron números telefónicos de emergencia y brindaron recomendaciones preventivas relacionadas con horarios considerados de mayor riesgo, con el objetivo de facilitar la comunicación entre los comerciantes y la Policía.

Desde la Unidad Regional señalaron que este tipo de operativos forma parte de una planificación periódica orientada a la prevención del delito y al fortalecimiento de la presencia policial en el departamento.