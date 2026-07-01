Alta Gracia: una cumbre educativa internacional puso a la ciudad en el mapa regional

Una nutrida delegación de funcionarios de educación de Argentina y América Latina recorrió dos escuelas de Alta Gracia, en el marco de la edición de "Experiencias en Foco". (Foto: Prensa Alta Gracia).

(Alta Gracia; SN).- Alta Gracia fue escenario este miércoles de un encuentro que reunió a autoridades educativas de distintas provincias argentinas y de varios países de América Latina, en el marco de la sexta edición de "Experiencias en Foco", una iniciativa organizada por la Fundación Varkey y el Ministerio de Educación de Córdoba destinada a intercambiar experiencias de gestión e innovación educativa.

La actividad incluyó una agenda de trabajo desarrollada en distintos espacios de la ciudad. La delegación mantuvo un almuerzo institucional con autoridades municipales en el Cine Teatro de Alta Gracia y posteriormente recorrió establecimientos educativos donde se presentaron programas que actualmente se implementan en Córdoba.

Uno de los principales puntos de la visita fue la Escuela Primaria Presidente Yrigoyen, donde los funcionarios conocieron el funcionamiento del Compromiso Alfabetizador, el Curriculum Córdoba y el programa Maestro Más Maestro, iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación provincial para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La recorrida continuó en la Escuela Secundaria Experimental ProA, donde estudiantes y docentes exhibieron proyectos vinculados a robótica, inteligencia artificial y producción digital, áreas que forman parte de la propuesta educativa de esa institución.

Como cierre de la jornada, la comitiva visitó el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia, uno de los principales espacios patrimoniales de la ciudad.

Amplia representación nacional e internacional

Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Marcos Torres Lima; el ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra; el legislador por el departamento Santa María, Facundo Torres Lima; el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo de Alta Gracia, Jorge De Nápoli; el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi; y el subsecretario de Educación municipal, Rodrigo Martínez.

También integraron la delegación ministros y ministras de Educación de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Santa Fe, La Pampa y Chaco, además de autoridades educativas de México y Colombia, representantes de Uruguay y Perú, integrantes de la Fundación Varkey y referentes de distintos organismos e instituciones vinculadas a la innovación educativa.

Un modelo que busca consolidarse

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo que Alta Gracia viene articulando a través de la Coordinación Local de Educación (CLE), ámbito que reúne al municipio, las instituciones educativas y diversos actores de la comunidad para coordinar políticas y proyectos relacionados con la educación.

La visita también se inscribe en un contexto en el que la ciudad recibió recientemente el reconocimiento de la Red de Innovación Local (RIL) como Ciudad de la Educación, una distinción que pone en valor las políticas desarrolladas en ese ámbito.

Según destacaron desde el municipio, la estrategia apunta a fortalecer las oportunidades educativas para niñas, niños y jóvenes y a consolidar a Alta Gracia como una referencia regional en materia de innovación y gestión educativa, objetivo que fue uno de los ejes del intercambio realizado durante la jornada con autoridades argentinas y latinoamericanas.