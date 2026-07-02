ANSES: cómo consultar la fecha de cobro y el banco donde se paga cada prestación

(Alta Gracia; SN) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que todas las personas que reciben una prestación pueden consultar de manera online la fecha de cobro, el medio de pago y el detalle de la liquidación, sin necesidad de acercarse a una oficina.

El trámite está disponible las 24 horas y puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular con acceso a internet.

CONSULTAR AQUÍ

https://www.anses.gob.ar/consultas/calendario-de-pagos

Quiénes pueden realizar la consulta

La herramienta está disponible para quienes cobran:

Jubilaciones y pensiones.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Prestación por Desempleo.

Asignaciones familiares.

Cualquier otra prestación administrada por ANSES.

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer el día de pago solo es necesario ingresar al Calendario de Pagos disponible en el sitio oficial de ANSES y buscar la prestación correspondiente según la terminación del DNI.

Cómo saber dónde se cobra

Quienes necesiten conocer el banco o la entidad donde recibirán el pago, consultar el monto de la prestación o descargar el recibo de haberes deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán ingresar al menú "Cobros" y seleccionar la opción "Consultar fecha y medio de cobro".

Desde allí también podrán acceder al detalle completo de la liquidación correspondiente a ese mes.

Un trámite gratuito

ANSES recordó que todas estas consultas son gratuitas, no requieren gestores ni intermediarios y pueden realizarse en cualquier momento del día.

La posibilidad de verificar la fecha y el lugar de pago de manera online permite evitar traslados innecesarios a las oficinas del organismo y conocer con anticipación cuándo estarán disponibles los haberes.