Alta Gracia: recién nacidos podrán acceder a una inmunización gratuita contra la bronquiolitis

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia informó que ya se encuentra disponible la aplicación de Nirsevimab, una inmunización destinada a prevenir las formas graves de infección por Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis y una de las enfermedades respiratorias que más afecta a los bebés durante los primeros meses de vida.

La estrategia está dirigida a recién nacidos, niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2026, cuyas madres no hayan recibido la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio durante el embarazo o la hayan recibido 14 días o menos antes del parto.

En estos casos, los bebés requieren esta protección adicional para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros respiratorios graves durante la temporada de mayor circulación del virus.

Qué es Nirsevimab

Nirsevimab es una inmunización que brinda protección frente al Virus Sincicial Respiratorio, reduciendo las posibilidades de internación y de complicaciones respiratorias en la primera infancia.

El Virus Sincicial Respiratorio es el principal responsable de la bronquiolitis y una de las causas más frecuentes de neumonía en bebés, especialmente durante los meses más fríos del año.

Cómo acceder

Desde el municipio indicaron que las familias que deseen saber si sus hijos reúnen las condiciones para recibir esta inmunización pueden acercarse al centro de salud más cercano, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.

La aplicación es gratuita y forma parte de las estrategias de prevención impulsadas para proteger la salud de los recién nacidos durante la temporada invernal.