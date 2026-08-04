Alta Gracia: el Municipio insta a completar las tareas de poda antes del cierre del período

El próximo 15 de agosto vence el período habilitado para poda. (Foto: Archivo)

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia recordó que el próximo 15 de agosto finalizará el período habilitado para realizar tareas de poda en la ciudad, una actividad que se concentra durante los meses de bajas temperaturas para respetar el ciclo biológico de árboles y plantas y favorecer su desarrollo.

A partir de esa fecha, las intervenciones sobre el arbolado urbano realizadas sin autorización o fuera del período permitido podrán ser sancionadas de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el Municipio reiteraron que la poda de los árboles ubicados en las veredas requiere autorización municipal obligatoria. El permiso puede solicitarse telefónicamente al 429303, por WhatsApp al 3547-541796 o de manera presencial en la oficina de Atención al Vecino, ubicada en Belgrano 15, de lunes a viernes entre las 7 y las 14.

La administración municipal también recordó las condiciones para la disposición de los restos de poda. Las ramas y residuos verdes deben colocarse en la vía pública en bultos de hasta un metro cúbico (un metro de alto, uno de ancho y uno de profundidad). El servicio municipal retira sin costo hasta dos bultos de esas características, de acuerdo con el cronograma establecido, que puede consultarse en el sitio oficial del Municipio.

Además, el comunicado reiteró que es responsabilidad de cada frentista mantener limpias las cazuelas, cuidar y regar los árboles ubicados frente a su propiedad y adoptar las medidas necesarias para favorecer su crecimiento y conservación.

El Gobierno local solicitó la colaboración de la comunidad para preservar el arbolado urbano, considerado un componente clave del patrimonio ambiental de la ciudad.