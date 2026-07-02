Alta Gracia: el municipio renueva la flota de recolección con un nuevo compactador

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia incorporó un nuevo camión compactador que será destinado al servicio de recolección de residuos, con el objetivo de fortalecer la prestación y optimizar la gestión integral de los desechos en la ciudad.

La adquisición fue posible gracias a un aporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, otorgado en el marco del Fondo de Financiamiento Ambiental, a través de un convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Gobierno.

Según informaron desde el Ejecutivo local, la incorporación de esta nueva unidad permitirá mejorar la eficiencia operativa del servicio, ampliar la capacidad de respuesta y continuar avanzando en políticas vinculadas al cuidado del ambiente.

Desde el municipio señalaron que el nuevo vehículo forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la gestión de los residuos urbanos y brindar un servicio más eficiente para los vecinos.

Asimismo, destacaron que la incorporación de equipamiento busca acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de los servicios públicos, en articulación con el Gobierno provincial.

Con esta nueva unidad, el municipio suma un nuevo recurso para la prestación de uno de los servicios esenciales de la ciudad, en el marco de las políticas de gestión ambiental y mantenimiento urbano.