Tiempo en Alta Gracia: viernes con máxima de 8°C y un fin de semana bajo cero

(Alta Gracia; SN) El intenso frío continuará presente en Alta Gracia durante los próximos días, aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana estable, sin lluvias y con un leve repunte de las temperaturas máximas a partir del domingo.

Para este viernes 3 de julio se espera una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 8°C. No se prevén precipitaciones y el viento soplará de intensidad leve.

El sábado 4 será el día más frío del fin de semana. La temperatura descenderá hasta los -2°C durante la madrugada, mientras que por la tarde apenas alcanzará los 9°C. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia.

El domingo 5 comenzará con otra mañana muy fría, con una mínima de -2°C, aunque durante la tarde el termómetro llegará a los 13°C, ofreciendo condiciones algo más agradables para las actividades al aire libre.

Cómo sigue la próxima semana

El alivio será gradual a partir del lunes. El pronóstico indica una máxima de 13°C y una mínima de -1°C, mientras que el martes continuará el ascenso de la temperatura con 17°C de máxima.

El miércoles se espera otra mejora, con 17°C de máxima y 1°C de mínima, aunque el SMN anticipa ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el jueves, en tanto, el tiempo continuará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 1°C de mínima y 16°C de máxima.

En síntesis, el fin de semana estará marcado por heladas durante las primeras horas del día, pero con tardes algo más templadas y sin pronóstico de lluvias.