Córdoba: el padre de Agostina pidió frenar las descalificaciones: "Esto no es un juego, se trata del femicidio de mi hija"

(Córdoba; SN) Gabriel Vega, padre de Agostina, la adolescente asesinada en Córdoba, difundió una carta abierta en la que expresó su preocupación por el rumbo que tomó el debate público en torno a la causa judicial y pidió que la investigación avance sin interferencias.

En el escrito, el hombre cuestionó las críticas y descalificaciones que, según afirmó, recibió tanto él como su equipo de abogados durante los últimos días, en un contexto marcado por las diferencias públicas con Melisa Heredia, madre de la joven.

"Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que éste sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece", expresó.

Vega sostuvo que desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación y remarcó que no tiene ninguna vinculación con las personas imputadas en la causa.

"Entendí que mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad", señaló.

"Esto no es un juego"

En otro tramo de la carta, el padre de Agostina manifestó su respaldo a los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, quienes lo representan en la causa, y cuestionó que el expediente haya derivado en una discusión mediática.

"He observado con preocupación cómo esta causa comenzó a transformarse en una discusión pública, con acusaciones y descalificaciones dirigidas hacia mi persona y hacia quienes ejercen mi defensa", indicó.

Luego dejó uno de los pasajes más contundentes del documento:

"Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. Se trata del femicidio de mi hija."

Pedido a la Justicia

Finalmente, Gabriel Vega pidió que el proceso judicial continúe con independencia y sin presiones externas.

"Solicito, con el mayor respeto, que se permita trabajar a la Justicia con independencia, sin presiones y sin condenas anticipadas. Ninguna entrevista puede reemplazar una declaración ante el Fiscal de la causa", concluyó.

La carta fue difundida en medio de la repercusión que generaron las recientes declaraciones públicas vinculadas a la investigación por el femicidio de Agostina, una causa que continúa bajo instrucción judicial.