Siria: explotaron dos bombas cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron y hay al menos 18 heridos

(Siria; SN) Dos explosiones sacudieron este martes el centro de Damasco, capital de Siria, a pocos metros del hotel Four Seasons, donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de su visita oficial al país.

El episodio dejó al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad sirias, y provocó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Según informó el Ministerio del Interior de Siria, las detonaciones se produjeron de manera accidental mientras brigadas especializadas intentaban desactivar dos artefactos explosivos de fabricación casera.

Las autoridades precisaron que uno de los dispositivos estaba oculto en un automóvil, mientras que el segundo había sido colocado dentro de un contenedor de residuos ubicado a unos 200 metros del primero.

Desde el Palacio del Elíseo aclararon que Macron ya no se encontraba en el hotel cuando ocurrieron las explosiones, por lo que el mandatario francés no corrió peligro.

Destrozos y fuerte operativo

Las explosiones provocaron importantes daños materiales en los alrededores del hotel, incluyendo la rotura de vidrios en el edificio del Ministerio de Turismo sirio, ubicado frente al complejo, además de daños ocasionados por la metralla.

Tras el hecho, ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en el centro de la capital.

Una visita marcada por la tensión

La presencia de Macron en Siria representa la primera visita oficial de un jefe de Estado occidental desde la caída del régimen de Bashar al Assad y la llegada al poder de una coalición islamista a fines de 2024.

Durante su estadía, el mandatario francés mantuvo reuniones con el presidente sirio Ahmed al Sharaa para avanzar en proyectos de cooperación internacional destinados a la reconstrucción del país y al fortalecimiento de las instituciones tras más de una década de guerra civil.

Las explosiones ocurrieron durante la última jornada de la visita oficial y volvieron a poner en evidencia la delicada situación de seguridad que atraviesa Siria, pese a los esfuerzos por estabilizar el país.