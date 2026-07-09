Alta Gracia: jueves y viernes no habrá recolección de residuos por el feriado

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia informó que este jueves 9 y viernes 10 de julio no habrá servicio de recolección domiciliaria de residuos, debido al feriado nacional por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y al día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno nacional.

Desde el municipio indicaron que el servicio se reanudará el sábado 11 de julio, respetando el cronograma habitual de recolección.

Ante esta situación, solicitaron a los vecinos evitar sacar los residuos durante los días de suspensión, con el objetivo de colaborar con la limpieza de la ciudad y prevenir la acumulación de basura en la vía pública.

Además, se informó que las áreas administrativas municipales permanecerán sin atención al público durante el jueves y el viernes, retomando su actividad habitual el próximo lunes.

El municipio recomendó a la comunidad tener en cuenta estas modificaciones para organizar la disposición de los residuos y evitar inconvenientes durante el fin de semana largo.