Alta Gracia: jueves y viernes no habrá recolección de residuos por el feriado
Municipales09 de julio de 2026SN
El servicio permanecerá suspendido este jueves 9 y viernes 10 de julio por el feriado nacional y el día no laborable con fines turísticos. La recolección volverá a funcionar con normalidad el sábado.
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