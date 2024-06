Predicciones para este martes 18 de junio de 2024

Horóscopo para este martes 18 de junio de 2024

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Seguramente una jornada con algunos conflictos puertas adentro. Se van juntando las sensaciones que no se expresan o comentan, y se llena el vaso. El punto es aprender a mirar el vaso del otro también. Buscar el acuerdo, mirar hacia adelante.



Momento: de color berenjena.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Muy atentos a problemas que surgen en las finanzas. No se asusten ni desesperen, las soluciones siempre aparecen. El Universo gesta su propio ritmo, del que formamos parte inevitable y maravillosa. Acompañamiento que los alivia.



Momento: de color anaranjado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos con apuros y falta de tiempo. Pongan humor y hagan lo mejor que puedan. Podrían llamarlos de lugares inesperados para propuestas laborales o negocios para poder ir pensando para tiempos futuros. El corazón de estos nutridos intelectuales, con entusiasmo.



Momento: de color blanco perlado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con algún rasgo de preocupación por asuntos financieros verán que llega la ayuda necesaria para saldar algunos inconvenientes de larga data. Promesas que se cumplen en el amor. Relájense y observen que esta permanencia en casa ayudó a mucho.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos al ataque, luego de enfrentar cierta precipitación algo nerviosa por parte de personas del entorno. Se debe asumir que las personas tienen altibajos emocionales tal cada uno de nosotros. Todo se soluciona. Todo debiera ser tratado de solucionar. Busquen paz y sonrían.



Momento: de color amarillo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos en un día brillante con expectativas que les abrirán la luz donde creían que había oscuridad. Las cosas siempre pueden cambiar, y ese es uno de los puntos a considerar siempre en la vida. Amor con mucha alegría. Hay resabios del pasado que vuelven a sus mentes.



Momento: de color rojizo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena jornada que aspectaría muy bien desde el Cosmos a los librianos en conversaciones importantes, arreglos, discusiones financieras o laborales. No olvidemos el contexto en el que estamos viviendo. El amor con prioridad del sentimiento y no de las broncas. Evolución.



Momento: de color marrón cobrizo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No sientan que tienen que cumplir con cosas que los angustia y cuyo costo emocional es alto. A veces uno da más de lo que puede o debe. Hay que mirar un poco hacia adentro aunque sin perder la bondad hacia los demás. Procuren no exagerar las situaciones que vivan.



Momento: de color anaranjado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Buen miércoles para los arqueritos porque les llega lo que esperan en el área de las actividades. Noticias alentadoras y promisorias en el área de las actividades a futuro. No posterguen llamados importantes. Cumplan con lo que prometieron a sus parejas.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Un día para concluir trámites importantes con algunos capricornianos que podrían llegar a recibir noticias importantes referidas a gestiones que llevan tiempo. Amor con algo de timidez en las relaciones nuevas. No teman si no pueden compartir tiempos juntos. Si tiene que ser, será.



Momento: de color azul.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Graban en sus mentes sus recuerdos importantes y ponen un punto final a relaciones nocivas, algunos acuarianos. La falta de poder verse, ayudará. El día laboral con noticias esperadas que quizás no lleguen. Paciencia y ansiedad a calmar. Los tiempos siempre llegan.



Momento: de color celeste.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos deberían hoy planificar mejor sus proyectos para realizar compras dándole la prioridad a las cosas que realmente necesiten. Hora de tratar de no gastar en exceso. Noticia laboral que les daría una enorme esperanza e ilusión para los próximos tiempos. Día plácido.



Momento: de color blanco perlado.