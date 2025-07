(SN; Alta Gracia) Viviana Míguez, vecina y comerciante de Barrio Sur, volvió a ser víctima de un robo en su local ubicado en la intersección de Reinaldo Lupi y Mariano Moreno. Según relató, es la segunda vez en un mes que delincuentes ingresan a su comercio. La situación generó fuerte malestar en la zona, donde otros ocho negocios habrían sufrido robos recientes.

“Me siento parte de Barrio Sur, hace seis meses que estoy trabajando acá y en un mes ya me robaron dos veces. En el último, además de llevarse bebidas y mercadería, rompieron vidrios y estaban listos para llevarse estufas y garrafas”, relató Míguez en diálogo con Marcelo Páez en Siempre Radio.

Durante la entrevista, Viviana fue tajante al apuntar contra el área de Seguridad Municipal, a cargo de Agustín Saieg. “Lo llamé seis veces a las cuatro de la mañana del día del robo. Me cortó el teléfono. Ya había pasado lo mismo en el robo anterior. No me atiende, no me representa”, sostuvo.

Míguez es vecinalista, ex presidenta de su centro vecinal y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Contó que había presentado con anterioridad un documento firmado por comerciantes y vecinos de la zona, solicitando medidas como instalación de domos de seguridad, mayor presencia policial, luminaria y señalización. “No tuvimos respuesta absoluta. Le hicimos responsable de cualquier hecho delictivo, y lo ratifico: él es el responsable”, afirmó.

En ese sentido, Míguez remarcó que el pedido no es sólo personal: “No hablo solo por mí. Hago este reclamo en nombre de todos los comerciantes y vecinos. No tenemos vida, dormimos en los negocios, la inseguridad es total”.



Es la Policia

“Es importante que los vecinos sepan que la responsabilidad municipal está orientada a la prevención y disuasión, como marca la carta orgánica. La seguridad y la investigación del delito dependen de la Policía y el Poder Judicial", se ataj{o Saieg al ser consultado por Siempre Radio.

No obstante, el Subsecretario de Relaciones Institucionales y Políticas de Seguridad aseguró comprender el malestar de los comerciantes y lamentó la situación. “Me solidarizo con Viviana y con cualquier otro vecino o comerciante que se vea afectado. Nos duele, nos da bronca, porque detrás de cada robo hay esfuerzo y trabajo”, señaló.

“Cuando pasan estos hechos, todo lo que se viene realizando parece quedar en jaque”, reconoci{o el funcionario, tras enumerar una serie de medidas: “Ampliamos la central de monitoreo con 200 cámaras, formamos 45 agentes de la Guardia Local, instalamos más de 70 alarmas comunitarias, implementamos el programa Ojos en Alerta, y recientemente sumamos el CAPI, un comando de acción preventiva interinstitucional que recorre las zonas comerciales junto a la Policía”.

Respecto a la denuncia de Míguez, aseguró haber estado en contacto con ella y con la Fiscalía. “Hemos estado en el barrio, con operativos, entrevistas y presencia de la Guardia Local. Entiendo su dolor, pero también es importante contextualizar. La guardia local y el sistema de monitoreo tienen apenas un año de funcionamiento, y ya se ven resultados, con personas detenidas por robos recientes en la zona”, afirmó.

Finalmente, Saieg admitió que la inseguridad “es un problema complejo y cambiante” y aseguró que continuarán reforzando las acciones en los distintos barrios de la ciudad.