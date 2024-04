Predicciones para este domingo 14 de abril de 2024

None

HORÓSCOPO DEL JUEVES 14 DE ABRIL DE 2024

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Aconsejable en este día tratar de acelerar trámites y ponerse al día con movimiento de papeles. Traten de dejar de preocuparse por esas discordias que surgen en sus trabajos, todo pasa. El amor con nuevas energías y ansias.







Momento: de color azul.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Interesante poder volar un poco imaginando más de lo que la realidad perece proponerles. Taurinos, los sueños pueden cumplirse, el punto es animarse a sentir que los merecen. El amor con cercanía y posibilidades más concretas.







Momento: de color plateado.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Llega dinero y desde esa posibilidad podrán geminianos saldar algunas deudas si es que las tienen, hacer compras o arreglos pendientes en el hogar. Los corazones de estos algo difíciles nativos, con incentivo e interés en personas nuevas.







Momento: de color zanahoria.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos en este día pueden ir bien tranquilos a entrevistas, reuniones importantes o diálogos. Se abre el abanico energético desde la confianza propia y desplegarán su encanto natural. Amor con frescura y seducción.







Momento: de color fucsia.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día de compás de espera para asuntos que competen a las finanzas. Atrasos o incumplimientos que los preocupan. Traten de no desestabilizarse y sepan esperar. Soluciones prontas. Amor y entrega en las parejas que comienzan a darse cuenta de cosas importantes.







Momento: de color verde manzana.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las asperezas en el ámbito laboral con cierta mejoría. Todo es cuestión de poner la mejor intención y de poder colaborar con las soluciones. Hay llamados pendientes de hacer, contactos que hacer y timbres que tocar. Confíen en sus talentos.







Momento: de color marrón dorado.











LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Cierta sensación de agotamiento mental dada la energía que dedican a las cosas. Traten de distender y hacer las mismas cosas desde otro lugar emocional e intelectual. Usen las energías a favor de ustedes y de los demás.







Momento: de color frutilla.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpiones con sus pinzas preparadas. Procuren disimular sus broncas y distiendan sus impulsos. Hay cosas que quizás sean menos importantes de lo que ustedes sienten. Objetividad y revisación de cada situación. Moderación.







Momento: de color zafiro.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos hoy focalicen de manera exhaustiva las cosas con las que deben cumplir. Compromisos y obligaciones en esta jornada ágil. Es mejor sincerar las dudas que se tienen en el corazón y no tener pena del otro. La opción es el respeto siempre.







Momento: de color rosa viejo.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Es éste día muy apto y con posibilidades en la fase laboral de poder adquirir contactos importantes que los ayudaría. De todos modos todo lo que tiene que ser, será. La forma es circunstancial. Abran la puerta en el plano afectivo.







Momento: de color rojo.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Aguateros con alguna puerta cerrada pero con otras que se abren. Hoy es un día con buena energía y posibilidades múltiples. Estén atentos a los consejos de amigos o allegados, muchas veces la visión objetiva, es la indicada para solucionar problemas.







Momento: de color azul.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos tarde o temprano las cosas se producen. Traten de no sentir temor y concurran a sus reuniones o entrevistas con ánimo positivo y sus anhelos presentes. La salud física con necesidad de ir al médico. Quiéranse más, cuiden su salud integral.







Momento: de color perla.