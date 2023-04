Alta Gracia: buscan jugadoras para el equipo de rugby

(SN; Alta Gracia) Luana Vázquez, una joven de 17 años, integrante del equipo de rugby femenino del Alta Gracia Rugby Club, habló con SN sobre su experiencia en este deporte y cómo muchas mujeres todavía se sienten intimidadas por los estereotipos que lo rodean.

Vázquez comentó que lleva cinco años jugando rugby, pero debido a la pandemia tuvieron que suspender los entrenamientos. Hace tres años retomó las prácticas y actualmente entrena tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche.

El equipo de rugby seven, al que pertenece, está compuesto por siete jugadores titulares y hasta tres suplentes, y cuenta con un cuerpo técnico formado por un preparador físico, entrenadores y mánager. Si bien tienen dos equipos, el de juveniles y el de prejuveniles, necesitan reforzar su plantel con más jugadoras.

Vázquez explicó que es difícil encontrar mujeres interesadas en jugar rugby debido a los prejuicios que existen acerca de este deporte. "Mucha gente piensa que es muy bruto y que expone mucho tu cuerpo a golpes a lesiones, y que realmente, en especial las chicas, no conocen lo que es el rugby jugado por mujeres porque no lo han visto, o no se lo han contado , o no es lo que hace la mayoría", sostuvo.

Por esta razón, la joven animó a todas las chicas interesadas a que se acerquen al equipo y prueben el deporte. “Es un deporte tan lindo que te enseña tantas cosas, no solamente sobre lo que es el deporte en sí sino un montón de valores, un montón de cosas como persona”, expresó.

Para las interesadas en el rugby femenino, Vázquez logró visitar la página de Instagram del equipo, llamada "rugby femenino", o la cuenta oficial del club, "Alta Gracia Rugby Club", donde pueden ver fotos y conocer más sobre el equipo. También dejó su número de teléfono para cualquier consulta o duda.

Finalmente, la joven enfatizó que en el rugby no solo se forma parte de un equipo, sino que se hace un grupo de amigas y se forma parte de un club. "Realmente chicas, no vienen a formar parte solamente de un equipo sino también vienen a hacer un grupo de amigas ya formar parte de un club y en serio que es muy, muy lindo. Así que bueno, yo las invito, están todas invitadas, me encantaría que lo prueben y que lo conozcan", concluyó.