Marcos Torres: "La gente nos pone donde estamos y nos saca cuando quiere"

El intedente Marcos Torres Lima se refirió, entre otras cosas, a la gestión que está llevando a cabo. "Me siento feliz. Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto. La rosca política le importa a 100 personas cuando hay 70 mil vecinos que quieren otra cosa y hemos superado con creces las promesas"

07 de julio de 2023

Redacción SN