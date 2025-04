Alta Gracia: "Llega tarde"; Caminada dejó en ridículo a Lucía Allende

(SN; Alta Gracia) En medio de un debate creciente sobre el funcionamiento de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify en Alta Gracia, el secretario de Comercio, Industria y Modernización del Municipio, Maximiliano Caminada, dialogó con Siempre Radio donde detalló el trabajo que lleva adelante el gobierno local para regular estas plataformas, defendió la participación plural en la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo y respondió con dureza a las declaraciones de la concejala Lucía Allende.

“Las aplicaciones son una realidad en Alta Gracia, en la provincia, en el país y en el mundo”, reconoció Caminada. Sin embargo, remarcó que actualmente estas operan “de manera ilegal” en la ciudad y que el objetivo del Municipio es “establecer un marco legal que permita su control y regulación, garantizando la seguridad de los vecinos y la equidad con los trabajadores de taxis y remises”.

El funcionario confirmó que ya se han mantenido varias reuniones con los permisionarios de taxis, dueños de agencias de remises y choferes, tanto en encuentros individuales como en espacios conjuntos. “El intendente está muy preocupado por esta temática. No se trata solo de regular Uber, sino de actualizar una ordenanza que data del año 2010”, indicó.

Una mesa plural con diferencias internas

Caminada destacó la amplitud de voces convocadas a la mesa de trabajo, entre ellas concejales del oficialismo y la oposición —incluyendo a Lucía Allende y Ricardo González—, el viceintendente Jorge De Napoli como moderador, y el titular del Tribunal de Faltas, Martín Cortés. También estuvieron presentes representantes del sector taxista, remiseros y choferes.

“Fue una mesa muy enriquecedora, donde se escucharon todas las posturas: quienes están en contra de legalizar estas aplicaciones, quienes están a favor, y quienes tienen distintas miradas sobre cómo regularlas”, expresó Caminada.

Uno de los puntos centrales del debate es el tratamiento equitativo entre servicios tradicionales y plataformas digitales. “Si vamos a reconocerlas, tiene que ser con igualdad y equidad. Hoy, quien maneja un Uber no presenta certificado de buena conducta, usa un carnet común, no un carnet profesional, y el seguro es particular, no cubre a terceros transportados. En cambio, nuestros taxistas tienen todo eso exigido”, argumentó.

Además, se refirió a los límites que tiene el Municipio: “Nosotros regulamos tarifas de servicios públicos. Pero Uber es un servicio privado. No le podemos fijar tarifas a una empresa privada, como tampoco lo hacemos con una panadería”, explicó.

Respuesta a Lucía Allende: “Llega un poco tarde”

Consultado sobre el proyecto del bloque Alta Gracia Cambia para crear una mesa permanente de transporte, Caminada fue contundente: “La verdad no lo entiendo. La mesa ya está funcionando. Hemos trabajado con todos los sectores y hay un compromiso de seguir reuniéndonos la semana que viene”.

En ese sentido, respondió a las declaraciones de la concejala Allende, quien había afirmado que “la ciudad ha crecido muchísimo, pero el sistema de transporte sigue funcionando como hace años” y planteó la necesidad de incluir otros sectores como transporte escolar y para personas con discapacidad.

“La concejala Allende llega un poco tarde. Hace 15 o 20 días estuve en la Comisión de Servicios Públicos hablando precisamente de esto: de la necesidad de adecuar las ordenanzas y ver si necesitamos una ordenanza madre o modificar cada ordenanza por sector”, replicó Caminada.

Y agregó: “Me llama la atención porque ya se lo habíamos planteado. Pero bienvenido sea el debate. Lo importante es mejorar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de todos los vecinos”.

Una regulación que aún tiene muchos frentes

Finalmente, el funcionario reconoció que aún quedan muchos aspectos por resolver. Entre ellos, la posibilidad de limitar la cantidad de vehículos que puedan inscribirse en estas plataformas, el impacto en la economía de los choferes tradicionales y la falta de representación directa de conductores de Uber en la ciudad.

“No sabemos quiénes son los que manejan Uber en Alta Gracia. En otras localidades sí se han manifestado públicamente. Sería importante también escuchar esa voz”, sostuvo.

Y concluyó: “Estoy siguiendo de cerca lo que sucede en Córdoba, que tiene cuatro proyectos distintos en discusión. Acá también necesitamos seguir el debate, pero con seriedad y sin politizarlo. Por eso, cuando convoqué a la mesa, no llamé a los medios: no quería que se convierta en una movida política”.