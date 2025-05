Anisacate: Contini despidió al Tribuno de Cuentas que la denunció

(Anisacate; SN) Daniel Giovanoni -Vocal del Tribunal de Cuentas en representación de la oposición en Anisacate- y quien viene formulando denuncias penales contra la administración comandada por la Intendenta Natalia Contini, fue despedido de su cargo como empleado de planta permanente de la Municipalidad.

Crisis en Anisacate: "Hay 80 trabajadores despedidos a días de navidad"

Giovanoni, un profesional con décadas de trayectoria en el sistema de salud municipal, resultó electo Vocal del órgano de control en los comicios de 2023. Esa representación política es independiente de su rol como empelado municipal. La decisión, tomada por la intendenta Natalia Contini, no solo generó sorpresa y malestar entre vecinos, sino que también reavivó la polémica en torno a la gestión actual, marcada por una serie de despidos que evidencian la persecución política a los opositores y graves denuncias de irregularidades.

Contini contra el "comunismo": denuncian persecución y hostigamiento

En diálogo exclusivo con Marcelo Páez en Siempre Radio 93.3, el profesional confirmó la noticia y expresó su profundo pesar ante la situación.

"Ayer recibí la notificación de mi desvinculación. Los motivos son los mismos que se vienen utilizando con otros compañeros despedidos: no se encuentra el decreto de nombramiento y la supuesta emergencia económica del municipio", explicó Giovanoni, visiblemente afectado. "Esto pone en evidencia el centenar de despidos desde el inicio de esta gestión. Recordarán los 80 iniciales en diciembre de 2023, y luego continuó con un goteo constante, muchos de ellos con un evidente tinte político. Hay cierto tufillo a persecución".

Anisacate: anuncian la primera denuncia penal contra Contini por falta de transparecia

El profesional no ocultó su sensación de que este desenlace era previsible, dados los antecedentes de la administración municipal hacia quienes piensa diferente, que también fueron cesanteados. "Me sumo a una lista muy numerosa de despidos que uno no termina de entender, porque por cada persona despedida, se incorpora otra en condiciones precarias. Es decir, el argumento de la emergencia económica se vuelve relativo. Parece todo diseñado para desprenderse de quienes no son afines", sentenció.

Con una trayectoria de casi 20 años en el municipio, Giovanoni calificó la política de despidos como "cruel y sin miramientos", recordando casos de mujeres embarazadas y sostén de hogar que también perdieron su empleo. "Muestra un alto grado de insensibilidad, más aún en el contexto que estamos viviendo", lamentó.

Giovanoni aseguró que continuará ejerciendo su rol como tribuno de cuentas, un cargo electivo que, sin embargo, se ha vuelto cada vez más desafiante. "A las irregularidades ya denunciadas, se suman muchas más. Eso me llevó a recurrir a la justicia", afirmó, confirmando que ya presentó una denuncia penal contra la intendenta Contini. "La fiscalía determinará si corresponde avanzar con una investigación, pero puedo asegurarles que las irregularidades son muy graves. Y no hay intención de corregirlas ni de dar un salto cualitativo en transparencia".

El tribuno de cuentas recordó algunas de las graves acusaciones que realizó el año pasado, como la existencia de "asesores que también eran proveedores, familiares de funcionarios que facturaban y falta de acceso a la documentación". Denunció además obstáculos en el ejercicio de su función, como la prohibición de sacar copias o dirigirse directamente a la presidenta del Tribunal de Cuentas, viéndose obligado a presentar toda su documentación por mesa de entrada. "Se infringen numerosas leyes", aseveró.

La paradoja no pasó inadvertida para Giovanoni, quien recordó que la ordenanza 365, que promueve la transparencia y accesibilidad a la información, fue un proyecto impulsado por la propia Natalia Contini cuando era concejala.

Consultado sobre posibles acciones legales por su despido, Giovanoni fue contundente: "Sí, quiero hacer valer mis derechos como trabajador. También estoy actuando legalmente en lo que respecta a mi función como tribuno. Ya está presentada la denuncia en la justicia".

El profesional también reveló haber recibido el apoyo de numerosos compañeros, amigos y pacientes, quienes lamentan la situación y reconocen el clima de tensión que se vive en el municipio. "Las áreas están muy deterioradas, y hay un clima de miedo. Estos despidos generan presión y se trabaja en condiciones muy incómodas", describió.

Giovanoni desmintió el argumento de la emergencia económica, señalando que la coparticipación municipal ha aumentado. "El argumento de la emergencia económica ya no se sostiene", afirmó.

En un contexto de creciente tensión política en Anisacate, Giovanoni lamentó que la gestión actual opte por el "monólogo y el aplauso" en lugar del diálogo, advirtiendo que "al final, los que terminan pagando son los vecinos".