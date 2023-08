Jornada solidaria por Bruno: "La idea es la unión de todos"

(SN; Alta Gracia) El jueves 17 de agosto la Barbería Valencia junto a Studio 88 y Vera Barber realizarán una jornada a beneficio de la familia de Bruno Bressan, el joven peluquero de 20 años que falleció en un accidente de tránsito.

El equipo de Siempre Radio 93.3 habló con Pablo Carballo de Barbería Valencia para que brinde información acerca del evento.

La jornada no es solo para recaudar fondos para la familia de Bruno que atraviesa una situación complicada y tal vez no puedan abandonar sus responsabilidades laborales, sino que además “es una jornada para recordar los buenos momentos con un amigo que ya no está”, dijo Pablo.

El amigo y ex compañero de Bruno manifestó que vio a los chicos muy mal luego del accidente por eso “La idea es la unión de todos los barberos”, agregó más tarde. Los barberos de Valencia son jóvenes como Bruno que por lo general “les cuesta pedir ayuda” y “la idea es compartir el sentimiento, el momento difícil".

“Si bien Bruno ya no trabajaba en la barbería, siempre pasaba por ahí, era un amigo”. Pablo contó que el joven fallecido pertenecía a una camada de barberos que se formaron en valencia y luego abrieron sus propias barberías. En este caso Bruno trabajaba en Vera Barber, que también formará parte de la jornada.

Durante el jueves 17 las barberías trabajarán en horario normal (de 9:00 a 22:30) y la tarifa habitual, pero el dinero recaudado será destinado a la familia de Bruno.