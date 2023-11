(SN, Anisacate) Vecinos del barrio Los Chañaritos están desauciados porque desde ayer la comuna del Valle de Anisacate les cortó el suministro de agua potable, alegando que es la Municipalidad de Anisacate la que debe conectarles el servicio.

Fabián Oviedo, uno de los damnificados, en diálogo con Siempre Radio 93.3 contó que "estamos a media cuadra del Camino de las Minas donde, desde hace más de 20 años, tenemos agua la que pagamos la conexión, el medidor y todo. Ahora el Valle nos dijo que porque hay crisis hídrica nosotros tenemos que abastecernos de Anisacate".

En este sentido, Oviedo dijo que la comuna a cargo de Jorge Merlo le envió una nota a la municipalidad, actualmente a cargo de Ramón Zalazar, informando sobre el corte de agua a éstos vecinos el 31 de octubre.

"Lo que pedimos es que, primero no nos corten el agua porque es ilegal y segundo es que no nos vuelvan a cobrar la conexión porque ya la pagamos. Nos dijeron que la municipalidad tienen una demora de conexión de más de 120 días. Nadie se está haciendo cargo, no podemos estar sin agua", dijo.

Finalmente Oviedo solicitó a quienes correponda que lleguen a un acuerdo entre ambas comunas de manera "urgente".