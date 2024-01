Altas temperaturas: recomendaciones para evitar golpes de calor

(SN, Alta Gracia) Las altas temperaturas generan deshidratación, agotamiento pudiendo sufrir golpes de calor.

1) Cuidar la hidratación y la alimentación:

• Dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia.

• Ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día

• No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes).

• No ofrecer bebidas muy frías o calientes

• No ofrecer comidas pesadas

2) Permanecer en lugares con sombra, ventilados y frescos

3) Evitar exponerse al sol en horas entre las 10 y las 17 hs, o, en caso de tener que hacerlo, proteger la cabeza con gorros, y utilizar ropas livianas y de colores claros. Los niños y niñas menores de 1 año no deben exponerse al sol.

4) En relación a la actividad física elegir los horarios de menor exposición al sol y al calor. Regular la duración e intensidad de la actividad. Hidratarse de manera permanente.

5) No permanecer ni dejar niños ni animales encerrados dentro de los autos estacionados ni cerrados.

6) Ante la aparición de mareos o fatiga sentarse en un lugar ventilado a descansar



El AGOTAMIENTO POR CALOR es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave, puede presentarse con:

• Sudoración excesiva

• En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)

• Piel pálida y fresca

• Sensación de calor sofocante

• Sed intensa y sequedad en la boca

• Calambres musculares

• Agotamiento, cansancio o debilidad

• Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

• Dolores de cabeza

• Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)

• Mareos o desmayo

Por otra parte, el GOLPE DE CALOR es una situación muy grave que requiere asistencia inmediata y se caracteriza por:

• Temperatura del cuerpo 39°C - 40°C o mayor (medida en la axila)

• Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración)

• Respiración y frecuencia cardiaca acelerada

• Dolor palpitante de cabeza

• Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento

• Convulsiones

¿Qué hacer ante un niño con agotamiento por calor?

• Dar a los lactantes el pecho con más frecuencia

• Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado

• Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco)-

• Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca

• Que este quieto y descanse

• Consultar a un Centro de Salud

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

• Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o llevarlo sin demora hasta el Centro de Salud más cercano.

• Llevar a la persona inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío.

• Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo.

• Darle de beber agua, si está consciente.

Además, es importante no administrar medicamentos antifebriles ni friccionar la piel con alcohol pues puede producir intoxicación, sino realizar la consulta médica en caso de ser necesario.