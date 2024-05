Predicciones para este martes 7 de mayo de 2024

Horóscopo del martes 6 de mayo de 2024

Aries

Estarás deseando de participar en un acto que significa mucho para ti porque te hace sentir parte de un colectivo que es importante emocionalmente. Sabes que hay muchas personas implicadas que te apoyan. Eso es lo que debes valorar más que otra cosa.

Tauro

Deja ya esa seriedad que tienes en estos últimos días porque no te favorece la más mínimo. A pesar de que sea solo al comienzo de la semana, lo que mejor te va a sentar es buscar algún entretenimiento, algo que te distraiga y que te ponga de buen humor.

Géminis

Estás en un periodo un tanto revuelto por muchas circunstancias, probablemente laborales, pero eso te va a servir también para poner algunas cosas personales en su sitio con mucho provecho. Dejas ya de pensar en gente que no te hizo bien.

Cáncer

Lo que hoy te contarán te va a parecer exagerado y verdaderamente lo es, así que no te dejes llevar por esos rumores que no pueden sino hacerte daño de alguna manera. Dedícate a tus cosas y no hables con nadie del tema. Da tiempo al tiempo.

Leo

Lo cotidiano, esas tareas que son de tu responsabilidad y no puedes evitarlas, serán las que hoy van a marcar la jornada, aunque quizá no se te harán tan pesadas como otras veces. Lo llevarás bien e incluso te sentirás con comodidad en ello.

Virgo

Puede que hoy te resulte todo algo lento o pesado y que el asfalto no te ayude a equilibrar tus biorritmos, así que intenta pasar el día de la manera más natural posible, con aire fresco a tu alrededor. La naturaleza, cuanto más cerca, mejor.

Libra

Estarás pensando en algo muy divertido, quizá en un plan que te traiga unas horas de relajación y de buena charla esta noche. Si llamas a una persona especial, te dirá que sí y lo pasarás muy bien. Procura no quitar demasiadas horas al sueño.

Escorpio

Te sentirás con más tranquilidad porque alguien que te molestaba o que te resultaba poco agradable se aleja de tu lado o de tu entorno y eso te hace respirar. Vuelves a sentirte mucho más libre. Disfrutarás de ese nuevo aire fresco.

Sagitario

Llega algún beneficio material, algo como un pago atrasado o la devolución de una cantidad que te habían retenido por error. Eso sube hoy mucho tus ganas de disfrutar y de vivir el presente de una manera más amable.

Capricornio

Alguien siembra una duda en tu interior, quizá sobre un gasto que pensabas hacer en el hogar de inmediato. Van a ponerte la situación un poco difícil y eso te hará recapacitar sobre lo material. Quizá lo mejor es que no lo hagas por ahora.

Acuario

Encuentras el medio de conseguir algo que te habías propuesto y que estaba en duda para mucha gente, pero tu lo habías visto claro desde el principio y eso es lo más importante. Te reafirmas en tus ideas, todo te dará la razón.

Piscis

Tienes ganas de cambiar muchas cosas, y hoy te vas a encontrar con una oportunidad de hacerlo muy interesante. Te volcarás en todo lo que tenga que ver con una nueva idea o con un nuevo trabajo. Eso te da mucha energía mental.