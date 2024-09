(SN; Anisacate) El pasado martes, con motivo de abordar algunas reformas en la plaza de Villa Río, Tomás Torres, quien se desempeña como profesor de yoga en la salita socio sanitaria del barrio, se reunió con la intendenta Natalia Contini y con Daniela Franceschini, directora de cultura de la localidad de Anisacate. Durante ese encuentro, Torres fue desvinculado y la Intendenta le manifestó que no podía volver a utilizar las instalaciones municipales.

En dicha reunión, Torres manifestó que la mandataria le cuestionó críticas que había realizado a la gestión municipal a través de las redes. “Le comuniqué que eso era libertad de expresión, que todos la tenemos y que cualquier ciudadano puede criticar políticas que no le parezcan adecuadas”, dijo. En diálogo con SN, Torres explicó que de manera personal realizó un descargo en sus redes criticando la utilización de fondos municipales en seguridad y no en el transporte escolar. “Como revancha, la intendenta Natalia Contini y Daniela Franceschini me dijeron que no podía utilizar las instalaciones municipales para dar la clase de yoga por mis críticas al ejecutivo”, dijo.

A raíz de esta medida de la Intendenta, este jueves la salita de Villa Río permaneció cerrada y los vecinos no pudieron tomar su clase de yoga. Torres aclaró que se trata de una desvinculación la cual le prohíbe utilizar el espacio público. “Me parece un abuso de poder y una actitud nefasta del ejecutivo municipal. Hoy vine a dar clases y no pude trabajar. Hubo cinco vecinos que no pudieron tomar su clase, lo cual es una situación desagradable”, dijo Torres y agregó: “Así es como trabaja el ejecutivo. Ojalá recapaciten y se den cuenta que esto es de todos. Ojalá que Daniela Franceschini también tenga la autoridad suficiente para darse cuenta que esto es un error, que se abra la salita, que podamos dar yoga y que seamos libres de opinar”.