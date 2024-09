Justicia por Romina: Feministas de Paravachasca emitió un comunicado

(SN; Alta Gracia) Este viernes, luego del femicidio de Romina Adén y de la muerte de Cristian Muñoz, el colectivo “Feministas de Paravachasca” emitió un comunicado ante este caso que conmocionó a la ciudad. “No son casos aislados, no son hechos que ocurren de manera fortuita; son el resultado de una estructura patriarcal que sigue imponiendo su poder sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros derechos”, expresaron.

Romina, vecina de la ciudad de 40 años, trabajaba como preceptora en el Instituto Manuel de Falla y fue encontrada asesinada durante la mañana de este martes en el baño de su vivienda. En tanto que Cristián Muñoz, su ex pareja y presunto femicida, fue hallado sin vida en cercanías al Parque García Lorca.

Vale decir que Romina y su pareja se habían separado recientemente, tenían 3 hijos en común y estaban realizando los trámites del divorcio.

Aquí el comunicado completo:

“Con profundo dolor hoy debemos comunicar el asesinato de Romina Adem, madre de tres hijos, víctima de femicidio en Alta Gracia. Su asesino, en un acto de cobardía, se quitó la vida después de cometer el crimen, dejando una vez más a una familia destrozada y a una comunidad herida.

Desde la Asamblea Feminista queremos expresar nuestro dolor y nuestra indignación ante este nuevo caso de violencia machista. Romina, como tantas otras mujeres, fue víctima de un sistema que sigue fallándonos, un sistema que nos desprotege y que normaliza la violencia de género.

No son casos aislados, no son hechos que ocurren de manera fortuita; son el resultado de una estructura patriarcal que sigue imponiendo su poder sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros derechos. Cada día que pasa sin que se tomen medidas concretas para protegernos, se suma a la lista de mujeres que ya no están, de familias destruidas y de una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado.

Nos solidarizamos con los hijos de Romina, con su familia y con todas las personas cercanas que están atravesando este dolor inconmensurable. Exigimos justicia para ella y para todas las víctimas de femicidio. Exigimos políticas públicas que realmente nos protejan, que garanticen nuestra seguridad, y que trabajen en la prevención de esta violencia sistemática contra las mujeres. También que se reconozca la labor de los equipos técnicos que trabajan en espacios de acompañamiento integral para las mujeres niños niñas y adolescentes.

Hoy más que nunca, alzamos la voz por Romina, por todas las que ya no están, y por las que seguimos luchando para que ninguna más tenga que vivir con miedo.

Si estás pasando por una situación de violencia de género, no estás sola. Podés comunicarte con el Área Familia de Alta Gracia al WhatsApp 3547 662477 o por mail a [email protected]. También podés recurrir al Polo de la Mujer llamando al 0800-888-9898, donde recibirás orientación y apoyo.

¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!”.