Alta Gracia: una vecina denunció que, sin motivo, un inspector le retuvo la moto

(Alta Gracia; SN) Viviana Aguirre, vecina de Alta Gracia, denunció el accionar de un inspector de tránsito durante un control vehicular realizado en la tarde de ayer, donde su moto fue retenida, a pesar de que al momento del control presentó la documentación necesaria para circular.

Según relató Aguirre, ella circulaba con su moto en excelente estado, con casco y sin ningún otro inconveniente. Sin embargo, al momento del control, el inspector -a quien identificó como de apellido Vara- detectó que su licencia de conducir la habilitaba para manejar autos, no motos.

Aguirre explicó: "Cuando llego al control, le entrego la documentación y este inspector me dice 'mire este carné es de vehículo de auto'. Cuando lo veo le digo 'me confundí, salí con el de auto, error mío'. Lo busco en mi aplicación 'Mi Argentina' para mostrar la cédula del vehículo y la licencia al mismo momento, le pido a mi hermano que me traiga urgente el carné para demostrarle a este inspector que tengo todo en regla".

La vecina alega que a pesar de que su familiar le acercó la licencia correcta, el inspector insistió en retener la moto. Aguirre expresó: "Le dije 'haceme la multa, no hay ningún problema', pero me dijo 'no, yo te voy a retener el vehículo'. Le digo 'pero tengo todo en regla', y él seguía con la decisión de retener la moto".

"Me dice 'yo la moto te la retengo igual'", continuó Aguirre, quien señaló que los demás inspectores presentes fueron amables y le sugirieron que podía continuar circulando si le aplicaban la multa. Sin embargo, el inspector Vara se mantuvo firme en su decisión. "Me dijeron 'tiene toda la documentación, ya está, que circule', pero el inspector dijo que no", indicó.

Aguirre también intentó comunicarse con el funcionario José María González, quien según los inspectores estaba a cargo del operativo. "Le digo al señor José María González, le doy toda la documentación y le digo 'mire, tengo toda la documentación, háganme la multa, pero no me retengan el vehículo'. Y el señor me dijo 'no, yo no estoy a cargo, no tengo nada que ver'", relató.

Aguirre detalló que González se desligó de la responsabilidad y, al ser consultado por otros inspectores, respondió que el encargado era otra persona.

Finalmente, la moto de Aguirre fue retenida hasta el jueves, ya que el control se realizó un día en que la Municipalidad no trabaja. "El vehículo queda retenido hasta el jueves porque hoy la Municipalidad no trabaja, mañana feria, recién el jueves puedo retirar el vehículo", explicó.

Aguirre criticó la actitud del inspector y el manejo de la situación, que generó incertidumbre en cuanto a los procedimientos. "Ninguno se hizo cargo totalmente, me mandaban de uno al otro", comentó. Además, subrayó que, según su abogado, el procedimiento no era el adecuado: "Mi abogado me dijo que yo podía seguir circulando, que tenían que hacerme la multa, pero no retener el vehículo".