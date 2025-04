(SN; Córdoba) Este viernes, el Ministerio de Economía y Gestión Pública de Córdoba, comunicó un incremento de las jubilaciones mínimas de la Caja provincial.

La resolución 156 del Gobierno apunta a aquellos jubilados que perciben los haberes más bajos. Desde la cartera provincial definieron este aumento dentro del “Complemento previsional solidario”.

Desde el primero de marzo de 2025 rige este ajuste “con el objeto de garantizar un haber previsional bruto no menor a los $ 360.000".

Los 10.000 pesos que se suman equivalen a un 2,85% de incremento respecto al mes pasado.

Vale decir que este aumento no supera los índices en relación a la línea de pobreza. En 2025, una persona necesitó $342.370,04 para no estar bajo la línea de pobreza en Argentina. De acuerdo a los datos proporcionados por el Indec, una familia precisó $ 453.384 para no ser indigente. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) mostró una suba de 0,9% con respecto diciembre y un salto interanual de 58,8%.

La Canasta Básica Total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria releva solamente lo necesario para comer y establece la línea de indigencia.