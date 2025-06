(SN; con información de La Nueva Mañana) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba informó la inauguración del nuevo edificio de la escuela de Formación Profesional con Orientación en Tecnología Aplicada al Agro, ubicado en el barrio Agec, en la ciudad de Río Cuarto. Durante el acto de esta nueva obra provincial, el gobernador Martín Llaryora se refirió a la publicación del diputado radical Rodrigo de Loredo, quien difundió un video falso del mandatario provincial creado por inteligencia artificial.

"Me han injuriado y eso siempre duele. La inteligencia artificial es un nuevo debate, pero la injuria no. La injuria siempre duele. Todavía estoy esperando que me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho. Aún cuando se arrepientan, es difícil repararlo", manifestó Llaryora, informó La Nueva Mañana.

En el acto y junto a estudiantes de la escuela, el Gobernador reflexionó sobre el uso de la IA. “La inteligencia artificial es una herramienta, como muchas otras, que bien utilizadas pueden salvar vidas y mal utilizadas pueden herir o matar. Ustedes tienen en sus manos todas estas herramientas, piensen en usarlas bien", dijo.

Además insistió en el marco legal que debe regir en este tipo de publicaciones. "Hace falta una legislación para penar estas cosas, porque legitimarlo y naturalizarlo hace que quienes vean el video, sientan que está bien. Lo importante es decir que esto está mal y no hay que hacérselo a nadie. Mucho más cuando se hace en las redes. Lo importante es el mensaje que le damos a la sociedad", expresó.

Por último, Llaryora explicó que no debería hacer falta su denuncia para que retiren el video. “Son cosas que no dije, no pienso y no hice. Se ponen palabras en mí que nunca dije. Eso no puede ser ejemplo para los jóvenes ni para la sociedad. Hay que actuar inmediatamente para que no se vuelva algo imitado, natural y que tergiverse las normas de convivencia pacífica y los jóvenes lo tomen como una práctica risueña. La mentira y la injuria dañan", dijo por último.