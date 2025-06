Córdoba: la provincia fue reconocida por sus proyectos educativos

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el gobierno de Córdoba comunicó el reconocimiento a la provincia realizado por la organización Argentinos por la Educación, premio a la iniciativa Compromiso Alfabetizador que se implementa en las escuelas cordobesas. “Esta distinción nos empuja a seguir con más fuerzas por el camino que hemos emprendido”, destacó el gobernador Martín Llaryora.

El Director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzabal, organización civil que promueve el acceso a la información y el debate público sobre esta temática, otorgó el reconocimiento que simboliza el valor del trabajo colaborativo y el liderazgo institucional por parte de la cartera educativa, que permitió poner en marcha el plan y llevarlo al territorio.

“Es una gran alegría, este reconocimiento es para toda nuestra comunidad educativa, es una distinción que nos empuja a seguir con más fuerzas por el camino que hemos emprendido”, destacó Llaryora.

El gobernador sostuvo: “Nosotros estamos en una crisis igual que todos los argentinos, pero entendemos que la educación sí importa, porque más allá de la crisis, resistimos, vamos para adelante y remamos contra el viento”.

“Estamos en el mundo del conocimiento y los chicos que no tengan las capacidades educativas no sólo no van a tener potencialidades para ellos, sino que tampoco los países van a poder crecer”, añadió.

Seguidamente, Ignacio Ibarzábal señaló que “Córdoba es una de las pioneras a nivel nacional en ir logrando una política de Estado en torno a la alfabetización”. Además, explicó que con este reconocimiento se busca destacar “un proceso” y que “las cosas se están haciendo bien»; a la vez que felicitó a Córdoba por los resultados en las pruebas Aprender 2024: “Fue de las mejores provincias en esta evaluación”.

Por su parte, el ministro de educación, Horacio Ferreyra, enumeró los detalles del Plan de Desarrollo Educativo Provincial: “Todo esto es posible por la convicción de que Córdoba tiene que tener otra educación; una que genere talento, superando y consolidando los logros, proyectando las transformaciones que sean necesarias para que nuestros alumnos aprendan más y mejor”.

Entre los logros obtenidos, el Ministerio de Educación destacó la presencia de Educación Inicial en todos los municipios y comunas, donde 9 de cada 10 niños, en salas de 4 y 5 años, todos los estudiantes del nivel Inicial y Primario continúan sus estudios en el siguiente nivel. Así, el 99,6% de los estudiantes que iniciaron el ciclo lectivo permaneció en la escuela hasta el último día de clases.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que se alcanzó la presencia de la Educación Superior en todos los departamentos de la Provincia, se instaló conectividad satelital en el 100% de las Instituciones Educativas rurales y se crearon Coordinaciones Locales de Educación en 398 municipios y comunas de la provincia.

El Gobernador puso en valor la política de ampliar la cobertura de sala de 3 años y destacó que buscarán que todos los niños estén escolarizados desde esa edad. A su vez, ponderó el programa de conectividad en escuelas rurales y de alta montaña, donde el 100 por ciento de los establecimientos tiene conexión a internet satelital.

“Con más educación, tendremos más emprendimientos, mejor fuerza laboral y más inversión. Córdoba va a ir mejorando y vamos a tener más posibilidades de generar trabajo, progreso y producción”, aseguró Llaryora.

El mandatario cordobés destacó: “No podemos esperar mejores resultados educativos si no se invierte en infraestructura y se desfinancia a la educación” y resaltó el trabajo articulado del sistema educativo provincial con su programa de innovación, con su programa de infraestructura y con todo el consejo de políticas educativas.

Reconocimientos “Aprender 2024”

En el mismo acto, se realizó la entrega de reconocimientos a 20 escuelas que se destacaron en los resultados de las pruebas Aprender 2024.

Gustavo Frisa, director de la Escuela ProA de Colonia Caroya, agradeció el reconocimiento y reflexionó: “Uno dirige un equipo de profesionales y estudiantes que apuestan a un desafío, aprender a aprender. Y estamos orgullosos de desarrollar un camino donde hemos propuesto demostrar que una escuela pública, libre y gratuita puede ser excelente”.

María Valeria González, directora del Ipet N° 232 “Enrique Alberto Flores” de Ciénaga Del Coro, se mostró muy emocionada y dijo que “es un reconocimiento a los chicos y los docentes, que se esfuerzan día a día en alcanzar las metas. Somos una comunidad chica y esto repercute en toda la localidad”.

Ana Leticia Pérez, del Instituto Nuestra Señora De La Merced de Río Cuarto, señaló que “es la primera vez que recibimos un reconocimiento. Hace 22 años que trabajamos para mejorar la lectura y nos hemos destacado en ese aspecto, en comprensión lectora. Córdoba siempre se destaca y eso es por sus niños y sus docentes”.

Marisa Gillard, directora de la escuela Capitán José Leónidas Ardiles de Río Primero, señaló que “es un mimo al alma este reconocimiento, siempre trabajamos mucho. Nuestros chicos leen y comprenden lo que leen, y eso es muy importante, pero seguimos trabajando para mejorar aún más”.

Las instituciones distinguidas fueron las siguientes: Colegio Parroquial Nuestra Señora De La Merced (Río Cuarto), Escuela General Conrado Villegas (Laboulaye), Escuela Otilia Fernández de Tovagliari (Jovita), Escuela Cap. José Leonidas Ardiles (Río Primero), Escuela Juan Pedro Esnaola (Ana Zumarán), Escuela José Rubirola (Villa Rossi), Escuela Domingo F. Sarmiento (Villa Sarmiento), Escuela Rosario Vera Peñaloza (Benjamín Gould), Escuela Estanislao Del Campo (Los Chañaritos), Manuel Belgrano (Villa General Belgrano), Ipet N° 232 – Prof Enrique Alberto Flores (Cienaga Del Coro), I.P.E.M. N° 178 – Anexo Nicolas Bruzone (Nicolas Bruzzone), Proa – Nivel Secundario (Marcos Juarez), Proa – Nivel Secundario (Colonia Caroya), El Torreon (Villa Allende), Castelfranco Escuela Paritaria Italo Argentina (Córdoba), Corazón Inmaculado De María (Anisacate), Instituto San Patricio (Córdoba), San Carlos (Malagueño) e Instituto Santa Ana (Córdoba).

Estuvieron presentes, además, los ministros de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; de Desarrollo Humano, Liliana Montero; de Bioagroindustria, Sergio Busso; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; intendentes, legisladores, secretarios, entre otros.

Sobre el Plan de Desarrollo Educativo Provincial

Durante el encuentro, se compartieron los avances del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027, con proyección 2033, el cual fue presentado oportunamente por el Gobernador.

Las autoridades educativas brindaron indicadores sobre la implementación del plan, que está orientado por 12 prioridades estratégicas que articulan calidad, inclusión, equidad y sentido.

Estas prioridades se organizan a partir de cinco grandes objetivos, que funcionan como columnas vertebrales del modelo educativo cordobés:

· Garantizar trayectorias continuas y completas: fortaleciendo el ingreso, permanencia, egreso y tránsito inter-nivel de los y las estudiantes en todos los niveles y modalidades.

· Lograr aprendizajes con sentido a lo largo de toda la vida: promoviendo alfabetizaciones múltiples, el vínculo con la vida, el trabajo y la producción, y un modelo pedagógico renovado.

· Mejorar las condiciones socioeducativas: generando entornos escolares saludables, con infraestructura adecuada, dispositivos de bienestar, conectividad y acceso a recursos.

· Fortalecer el desarrollo profesional docente: jerarquizando la formación inicial y continua, con mejoras en las condiciones de desempeño y oportunidades de crecimiento profesional.

· Promover la participación y la concertación de políticas educativas: abriendo el sistema a la corresponsabilidad con gobiernos locales, organizaciones sociales, comunidades y familias.

Las prioridades estratégicas, en resumen:

· Plan de obras en escuelas

· Expansión de las Salas de 3 años

· Entrega de notebook y antenas de conexión satelital

· Compromiso Alfabetizador Córdoba

· Reducción de la deserción escolar

· Fortalecimiento de la Educación Superior

· Actualización y renovación pedagógico-curricular

· Bienestar educativo

· Desarrollo profesional docente

· Planificación y Gestión Educativa

· Producción de conocimiento en educación

· Participación municipal y compromiso social