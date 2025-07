(SN; con información de La Nueva Mañana) Este lunes, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra expresó que las familias víctimas del accidente fatal en las Altas Cumbres rechazan el pedido del ex legislador Oscar González, quien ofreció un resarcimiento económico para evitar el juicio.

Cabe aclarar que lo presentado por la defensa de González consiste en unamaniobra legal que permitiría suspender el proceso de prueba y avanzar con una indemnización por los daños producidos.

El organismo afirmó que "las familias necesitan el juicio" y cuestionó el ofrcimiento presentado por los abogados del ex presidente de la Unicameral.

El choque, que provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y graves heridas en dos adolescentes, ocurrió el 29 de noviembre de 2022 y tiene como único imputado al ex legislador oficialista y presidente de la legislatura de Córdoba, acusado de "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas". Las primeras pruebas establecieron que el funcionario se cruzó de carril y colisionó contra el otro vehículo, informó LNM.

La Mesa indicó que las dos familias no aceptan este pedido y "esperan que el Juez Santiago Camogli no haga lugar". Anteriormente el abogado Germán Romero Marcón explicó en diálogo con La Nueva Mañana que sus representado "esperan una condena ejemplar y una reparación civil integral".

En el cierre, el organismo recordó que, de no realizarse el proceso legal contra el ex funcionario de Schiaretti "seguiremos pensando que no solo se ha dilatado más de lo necesario el juicio y las pruebas solicitadas por la querella, sino que el poder de González como político y señor feudal de Traslasierra no acabó y está intacto".