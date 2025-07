Córdoba: así fue la entrega de Premios Sur, la noche de gala del cine nacional

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó la gala de cine nacional de la que fue epicentro la capital provincial, donde se entregaron los Premios Sur.

Días atrás, el propio gobernador Martín Llaryora anticipó que impulsan a Córdoba en la agenda del cine argentino. Al respecto vale decir que por primera vez en 19 años la ceremonia se realizó fuera de Buenos Aires. Durante el acto, que se realizó en el teatro Libertador San Martín, el mandatario le entregó el premio a la trayectoria al actor Guillermo Francella.

“Córdoba ve en la industria de los eventos, el arte y la cultura, una industria tan importante como las demás, que genera trabajo y progreso”, aseguró el gobernador.

La gala fue organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina y se transmitió en vivo por TNT y HBO Max. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la realización de este evento en Córdoba manifiesta la clara intención de federalizarlo y destacar el crecimiento del sector audiovisual cordobés.

En ese sentido, Llaryora sostuvo que “hay mucho trabajo para lograr eventos de esta magnitud y tenemos que sentirnos orgullosos los cordobeses de la industria audiovisual que tenemos, que genera tantos puestos de trabajo y posiciona a Córdoba continuamente”.

Seguidamente, el gobernador agradeció a la Academia “que por primera vez en la historia hace esta ceremonia en el interior. Esta premiación nos pone a Córdoba en uno de los hitos más importantes que vamos a tener, en este camino de convertir a la provincia en una meca de la industria audiovisual de Latinoamérica”.

La Provincia viene apostando fuerte por la industria con políticas públicas como el Cash Rebate, líneas de crédito para producciones y un ecosistema cultural que no para de crecer.

De esta manera, Córdoba no solo fue sede de la gran fiesta del cine, sino que también se consolida como un polo clave para el quehacer audiovisual.

“Vamos a llegar casi a las 40 producciones hechas en Córdoba, y el próximo año esperamos seguir elevando. Esto nos posiciona, y lo que les pedimos a todos es que quien piense en filmar un corto o una miniserie, que vea que Córdoba tiene hermosos lugares, tiene calidad técnica y se posiciona como industria en el contexto latinoamericano”, destacó Llaryora.

Por su parte, Hernán Findling, Presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Argentina, agradeció a Córdoba y al gobernador Llaryora por “tener el coraje de seguir apostando a la cultura y verla como una industria, como dice el Gobernador. Porque el cine es una industria. En estos momentos que vivimos, defender la cultura es un acto de valentía”.

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió de manos del gobernador Martín Llaryora el Premio a la Trayectoria, mientras que Eugenio Zanetti y Diana Frey fueron distinguidos con los Premios de Honor por su valioso aporte al cine argentino.

El rol de Córdoba en la escena audiovisual

Guillermo Francella, uno de los grandes protagonistas de la noche, aseguró que “este evento es algo hermoso, es una distinción​ ​que me llena de orgullo que venga de la Academia de Cine,​ de modo que me genera felicidad​​​ ​y me movilizó mucho acercarme acá​.​​ ​​​​Me estimula aún más con este polo audiovisual​​​ ​​​extraordinario que tienen ustedes los cordobeses,​ ​y este crecimiento que hay para​ ​filmar en la provincia,​​​ ​me parece algo fantástico”.

A su turno, Brenda Gandini dijo: “Yo soy de Río Negro y me parece bien que se abra el arte en todas sus ramas y pase por toda la Argentina. Me encanta que la premiación se realice en Córdoba; está muy bueno porque es trabajo para mucha gente y espero que se extienda a otras provincias”.

Seguidamente, Toto Ferro manifestó: “Es como un mimo, la verdad. Sentir que hay gente que se entusiasma con estas cosas, que se puede reconocer el trabajo y el esfuerzo que lleva a hacer cine. En tiempos difíciles también es bueno aprovechar y tomarse el tiempo de brindar y seguir imaginando un futuro mejor”.

Por su parte, Andrés Gil aseguró que “es increíble como nos están recibiendo. Así que feliz, hoy vengo a presentar un premio. Voy a ser un poco parte de la industria cinematográfica, así que para mí es un honor estar acá“.

Jairo, representante cordobés, señaló que “es un evento importante. Y que se haga en Córdoba es importante para nosotros, para los cordobeses. Córdoba siempre ha sido un centro cultural muy importante. O sea, que un evento como este le queda a medida”.

Mientras que Agustín Sullivan agregó: “Creo que están buenísimos los premios, que es para celebrar nuestra industria que es muy importante y que genera muchísimo trabajo. Porque la gente piensa que somos solos los dos que estamos hablando de cámara y el director. No, es muchísima gente la que trabaja en esto, son muchísimas las divisas que genera también. Así que me parece espectacular que cada premio es una oportunidad para valorar este trabajo, este oficio, para celebrarlo”.

Teté Coustarot, quien estuvo hace poco en la Córdoba, destacó el valor de la producción cultural nacional y celebró la decisión de descentralizar el evento: «Es fundamental visibilizar el talento audiovisual que tiene la Argentina. Esta ceremonia no solo reconoce ese trabajo, sino que también marca un hito al realizarse por primera vez fuera de Buenos Aires. Felicito a la Provincia por valorar y favorecer a la cultura”.

Elena Roger valoró que “es una manera de realmente hacer el camino que tenemos que hacer los actores, que es hacer que el cine esté federalizado, que se empiecen a hacer estos eventos también para que todo el país pueda también entender y festejar el cine argentino”.

Por último, Inés Estévez celebró la descentralización de los Premios Sur: “Me parece fundamental que se federalicen este tipo de eventos. Yo soy del interior, así que valoro muchísimo que, a pesar de lo complejo que puede ser trasladarse y concretarlo, con este nivel de esfuerzo y producción se lleve adelante una ceremonia tan importante para seguir impulsando nuestro cine”.