Villa Allende: a contrarreloj, abogados exigen resolución sobre el quebracho antes de la feria

(SN; Villa Allende) En un intento desesperado por frenar el traslado del quebracho blanco de más de 300 años ubicado sobre avenida Padre Luchesse, los abogados Juan Smith y Raúl Montenegro presentaron un recurso de reposición ante la Cámara Contenciosa Administrativa de Córdoba. La medida fue presentada el miércoles, en vísperas del inicio de la feria judicial, con la intención de que la Justicia actúe con urgencia y evite que el ejemplar sufra daños irreversibles durante el receso.

El conflicto por la preservación del quebracho blanco, considerado uno de los árboles más antiguos del ejido urbano de Villa Allende, comenzó tras la decisión del municipio de trasladarlo para dar continuidad a una obra vial. Aunque la Cámara había exhortado a tomar medidas para preservar su vida, no otorgó una tutela anticipada ni inició un proceso de ejecución de sentencia, como solicitaban los amparistas.

“La Cámara se limitó a exhortar al municipio, pero sin tomar acciones concretas. Por eso presentamos este recurso, para que se reconsidere esa decisión. Lo que está en juego es la vida del árbol y, con ella, el derecho ambiental de toda la ciudadanía”, sostuvo Juan Smith en diálogo con Siempre Radio. El abogado también remarcó que “no hace falta ser técnico para darse cuenta de que el trasplante en estas condiciones es inviable”.

El recurso fue presentado bajo el principio de orden público ambiental, que obliga a los jueces a intervenir con celeridad cuando se trata de bienes naturales. “El árbol tiene vida, y esa vida está protegida por la Constitución y las leyes. No se trata de una cuestión estética, sino de garantizar derechos fundamentales. Cuando el árbol sufre, sufrimos todos”, remarcó Smith.

Además del planteo legal, Smith y Montenegro buscan visibilizar el caso como un símbolo del colapso ambiental que atraviesa la provincia. “En Córdoba solo queda el 3% del bosque nativo. Sin árboles, no hay agua. El equilibrio hídrico depende del monte. Y los árboles urbanos también son parte de ese sistema”, explicó Smith, al tiempo que cuestionó duramente la actitud del municipio y la pasividad judicial.

Acampe, frío y urgencia

Desde hace semanas, ambientalistas, vecinos y vecinas mantienen un acampe en defensa del quebracho blanco. “Hay personas que no vuelven a sus casas, que pasan el frío al lado del árbol. Y eso no debería estar ocurriendo”, denunció Smith. “Es un maltrato a la ciudadanía. Queremos volver a nuestras casas, abrazar a nuestras familias, pero no lo hacemos porque hay una vida en peligro”, agregó.

El abogado también hizo referencia al impacto emocional y físico que implica llevar adelante estas presentaciones: “Esto no es un pasatiempo. Escribimos el recurso a las 3 de la mañana. Lo hicimos sin dormir, porque sabemos que 15 días pueden ser decisivos. La Justicia tiene herramientas para actuar en feria. Esperamos que lo hagan”.

La medida fue presentada el miércoles y hasta el viernes al mediodía no había sido resuelta. “La urgencia es real. Si no se toma una decisión ahora, el daño podría ser irreversible”, advirtió Smith, quien insistió en que el municipio de Villa Allende tiene la posibilidad de dar un paso atrás: “Si el intendente se presenta y garantiza que el árbol no será trasladado, esto se termina. Pero no lo vemos cerca. Todo indica que hay una decisión tomada, más allá del riesgo”.

Un conflicto que trasciende fronteras

Según Smith, la lucha por el quebracho blanco ya excedió los límites de Villa Allende. “Se ha vuelto un caso icónico. Es una muestra de cómo se actúa con torpeza frente a una cuestión ambiental. Y la ciudadanía está viendo todo. Estamos preparados para defender la vida, solo pedimos que quienes tienen el poder de decisión estén también a la altura”, concluyó.