Infancias: la malnutrición por exceso, un desafío para la salud pública

(SN; Alta Gracia) En el marco del Mes de la Infancia, la nutricionista Susana Aranda abordó en su columna de Siempre Radio la creciente problemática de la malnutrición por exceso entre niños y niñas en Argentina. “Hoy la malnutrición no es por déficit, salvo en algunos rincones olvidados; la mayoría de los chicos y chicas presentan sobrepeso o consumen demasiados alimentos ultraprocesados”, dijo para Siempre Radio.

Aranda destacó que estos hábitos pueden tener consecuencias graves a largo plazo. “Los niños que hoy presentan una enfermedad crónica son adultos que ya tendrán complicaciones. Esto impacta no solo a nivel individual, sino también social, familiar y en la política de salud pública, porque el costo es alto y los tiempos que vivimos complican la cobertura de estas enfermedades”, advirtió.

La especialista cuestionó la visión tradicional que equipara peso con salud. “El famoso dicho de nuestras abuelas, ‘¡Está sanito, gordito el nene!’, hoy sabemos que no necesariamente es así. Incluso una pancita normal en la infancia puede ser parte del desarrollo, pero muchas familias la interpretan como exceso y aplican dietas restrictivas que no son recomendables”, explicó.

Aranda señaló que los hábitos de alimentación de las madres influyen en sus hijos. “Madres que han vivido con dietas restrictivas tienden a trasladar esa relación con la comida a sus hijos. No se trata de prohibir ni de hacer dieta estricta, sino de enseñar a comer saludablemente”, puntualizó.

La importancia de la prevención

Para la nutricionista, la prevención debe abordarse desde la familia, la escuela y la comunidad. “No hablamos de poner a los chicos a dieta de manera clásica; hablamos de fomentar hábitos saludables: incorporar frutas y verduras, limitar ultraprocesados y promover actividad física diaria”, indicó.

Un estudio de 2023 sobre los patrones de consumo en infancias y adolescencias en Argentina reveló que el 35% de las calorías diarias proviene de alimentos ultraprocesados, como galletitas dulces y golosinas. “Una vez que los chicos se acostumbran, es difícil luego reemplazar esos productos por alimentos más saludables. Por eso es clave la educación y el acompañamiento familiar”, añadió Aranda.

Propuestas legislativas

En este sentido, la nutricionista valoró la reciente presentación de una propuesta de ley provincial de alimentación saludable. Según explicó, la iniciativa busca replicar la ley nacional de etiquetado frontal, con medidas concretas en el territorio provincial: entornos escolares libres de productos ultraprocesados, educación alimentaria obligatoria, mejora de la calidad nutricional de los comedores escolares, promoción de la agricultura familiar y cooperativas locales, y regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños y adolescentes.

“Estas políticas no buscan prohibir, sino crear un entorno que facilite la adopción de hábitos saludables”, aclaró Aranda, destacando también la importancia de garantizar el acceso al agua potable en todos los espacios escolares.

Educación y ejemplo familiar

Aranda subrayó que el cambio comienza en casa. “Es fundamental presentar los alimentos de manera clara, explicar a los chicos cuándo se pueden consumir golosinas y cuándo no. Comer juntos, mostrar la variedad de frutas y verduras, y enseñar a disfrutar de los alimentos sin prohibiciones extremas es clave”, explicó.

Finalmente, la nutricionista insistió en la mirada integral: “No se trata solo de nutrición, sino de educación, salud y prevención. Acompañar a los niños y niñas, crear conciencia y fortalecer hábitos saludables desde la infancia es invertir en un futuro más sano para todos”.