Alta Gracia: violento choque entre una motocicleta y un remis en barrio Cámara

Alta Gracia: un joven motociclista fue hospitalizado tras un fuerte impacto
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.Policiales07 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves en barrio Cámara dejó como saldo a un hombre hospitalizado. El hecho se registró alrededor de las 8 en la intersección de las calles Italia y Bolivia, donde colisionaron una motocicleta Gilera Smash y un automóvil Chevrolet Corsa que funcionaba como remis.
Según los primeros datos recabados por la policía, la motocicleta era conducida por un hombre de 45 años, mientras que el remis estaba al mando de un joven de 27 años. Las circunstancias del siniestro aún se investigan.
Personal de la empresa de emergencias Vittal asistió al lugar y trasladó al conductor de la moto a la Clínica Santa María para su evaluación médica.
