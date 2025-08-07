Alta Gracia: un joven motociclista fue hospitalizado tras un fuerte impacto

Alta Gracia: violento choque entre una motocicleta y un remis en barrio Cámara
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
(SN; Alta Gracia) Pasado el mediodía del miércoles 6/8 ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Arturo Illía y Mansilla, donde un automóvil impactó con una motocicleta.
Fuentes policiales informaron que se trata de una moto marca Honda, en la que transitaba un joven de 31 años, y un Renault Clio, conducido por un hombre de 48 años.
Tras el impacto, el motociclista debió ser asistido por diversas lesiones por el personal de emergencias de Vittal, quien lo trasladó al Hospital regional para una mayor valoración.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
