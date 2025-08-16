Alta Gracia: chocó de atrás, amenazó a una mujer e intentó huir

(SN; Alta Gracia) Durante la madrugada de este sábado, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 66 años luego de un accidente de tránsito ocurrido en Avenida Irigoyen.

El informe policial compartido por la Departamental comunicó que el sujeto intentó chocar su vehículo de manera intencional contra un automóvil en el que circulaba una mujer, a quien agredió y amenazó luego del accidente.

El individuo manejaba un Renault 21 e impactó de atrás al Renault Captur en el que circulaba la automovilista de 50 años. Tras este siniestro, el hombre la amenazó e intentó chocarla nuevamente y se dio a la fuga, pero finalmente fue alcanzado por los uniformados.

Gracias a un operativo coordinado con sistema de monitoreo y unidades móviles del sector se pudo seguir su recorrido hasta la esquina de calle de Prudencio Bustos y Concejal Rossi, donde el conductor del Renault 21 fue interceptado y detenido.

“Durante el control, se negó a colaborar y adoptó una actitud violenta tanto con el personal actuante y la damnificada por lo que fue aprehendido y el vehículo secuestrado”, reza el comunicado policial.

Por último, el detenido se encuentra a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba: