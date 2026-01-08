Rafael García: choque contra torre de alta tensión dejó dos heridos

Un Renault Logan despistó y terminó impactando de frente contra una estructura eléctrica en el km 785, a la altura de Rafael García. El conductor y su acompañante, ambos de 34 años, fueron asistidos por Vittal y trasladados al Hospital regional.
Policiales08 de enero de 2026SNSN
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(SN; Rafael García) Este jueves ocurrió un violento accidente sobre ruta 36, precisamente a la altura del kilómetro 785, en cercanías a Rafael García, donde un automóvil impactó contra la torre de alta tensión.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Renault Logan, en el que viajaba un hombre de 34 años junto a una mujer de la misma edad.

Según las primeras averiguaciones, el conductor manifestó que, mientras circulaban por la zona, por causas aún a establecer perdió el control del vehículo, despistó y terminó impactando de lleno contra una torre de alta tensión ubicada a la vera del camino.

Personal de emergencias de Vittal trabajó en el lugar asistiendo a los dos ocupantes, quienes presentaban distintas lesiones producto del impacto. Posteriormente, ambos fueron derivados al hospital regional para una evaluación médica más exhaustiva.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

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